美軍本土僅400套 我111套「海馬士」系統規模上看全球第二

陸軍58砲指部去（2025）年五月在中科院九鵬基地投入年度精準彈藥射擊操演，完成「海馬士」多管火箭系統在台實彈射擊處女秀。（本報資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者陳治程、方瑋立、涂鉅旻／台北報導〕我國向美採購M142「海馬士」多管火箭系統，首批為29套、去年七月成軍，大幅提升陸軍砲兵遠程精準打擊、跨區增援的機動反制能力；去年聖誕前夕，美方再同意售我82套同型儎台，使部隊規模有望來到111套。資深國防立委王定宇表示，我國破百套的海馬士部隊，僅次美軍本土400套，是世界第二大，搭配能源頭打擊的ATACMS飛彈及「其他先進彈種」，不只凸顯台美合作深化，更將扭轉陸軍作戰定位，搖身成助空軍打開天空的關鍵要角。

美國國務院在去（2025）年12月中下旬一舉公告八項計達111億餘美元軍售，其中，占總額約40.5億美元的82套「海馬士」多管火箭系統，附帶了420枚ATACMS、1203組GMLRS彈藥，加上隨車配套的自動化射指「大腦」國際野戰砲兵戰術資料鏈系統（IFATDS）45套等，有效強化國軍「分散部署、快速打擊、遠程嚇阻」能力，迫使共軍犯台風險評估上直接「破防」。

資深國防立委王定宇接受本報專訪，深談新一輪國防不對稱戰力預算的重要之處。（記者叢昌瑾攝）

對此，資深國防立委王定宇接受本報專訪時指出，具備高機動性、戰術精準打擊能力的「海馬士」，已是在俄烏戰場有實績的強大系統，國軍能買到它，還從原有的29套「再多買82套」，不只是砲兵戰力的一大飛躍，更一舉使過往必須仰賴海、空軍申請火力支援的陸軍，搖身一變成能為我空軍「打開天空」、扭轉空優的關鍵角色。

他進一步指出，我國在過去五年內先後採購第一批（11套、18套），而今再獲美方同意出售82套，若後續採購能成案，屆時陸軍海馬士多管火箭飛彈部隊的規模將上看11套，「美軍本土也才部署400輛」，而我國本島就能有百輛之多，其對台灣自我防衛的立場不證自明；此外，外傳我國增購海馬士系統隨附的ATACMS飛彈，其中有部分彈藥的射程上看500公里，他說，這部分雖未有進一步消息，但若美方要售我射程500公里的型號，事實上「沒有說不賣」。

巧合的是，長期關切台美軍事合作的軍事專家梅復興近日分析指出，美方此次軍售雖為提供能精準打擊海上移動目標的彈種，但隨著國軍大量獲得海馬士系統，未來籌獲「陸基反艦飛彈」（Land-based Anti-Ship Missile, LBASM），甚至是射程上看千公里的「精準打擊彈藥」（Prsm Increment 2或更新彈種），都是後續增強源頭打擊能力的合理可能，與王定宇所述相符之餘，也為我國日後確保台海安全的策略留下想像空間。

