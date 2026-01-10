美售我60輛M109A7 王定宇：精準打擊火力大幅提升

圖為一輛美國陸軍正實施實彈射擊的M109A7「帕拉丁」自走砲。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程、方瑋立、涂鉅旻／台北報導〕國軍砲兵部隊主力的M109A5自走砲至今已服役近30年，面對中共遠火戰力提升、兩棲船團擴充，其性能已不敷我國防衛作戰實需，但我國盼望已久的新型M109自走砲，直到去年底才獲美同意出售60輛M109A7型車，成為此次八大軍售中與「海馬士」同受關注的關鍵儎台。資深國防立委王定宇說，這款最新型自走砲在射指系統上大幅更新，每台自走砲都成為獨立接戰單位，讓砲兵部隊能1車抵6車，精準打擊的效能大幅提升，地面火力高效接戰，意義重大。

美國國務院去（2025）年12月中下旬一舉公告八項計達111億餘美元軍售，除多達82輛、總額40.5億美元的「海馬士」多管火箭系統外，另項備受矚目的，當屬60輛M109A7自走砲，此案搭配儎台還出售了60輛M992A3履帶式彈藥補給車（CAT）、13輛M88A2戰場救濟車，以及42套「國際野戰砲兵戰術資料鏈系統」（IFATDS），甚至還同捆出售多達4080套的「精準飛彈導引套件」（PGK），進一步推升我陸軍砲兵的精準打擊效能與整體戰力。

資深國防立委王定宇接受本報專訪表示，M109A7自走砲的採購，不只提升砲兵火力自動化程度，精準打擊火力相當於多出60支傳統砲兵營，對國安意義而言相當重大。（記者叢昌瑾攝）

資深國防立委王定宇日前接受本報專訪表示，這次美方同意出售60輛M109A7自走砲，這不只是美軍也在用的最新型號，更重要的是，此次軍售是「1輛自走砲配1輛彈藥車」，意即每台自走砲都成為獨立接戰單位，能自力機動至發射陣地、打了就跑，大幅提升機動打擊效率，在1台M109A7新車約當6輛舊車的戰力換算下，一輛A7砲車的精準度與效率，能夠相當於傳統一個使用舊式火砲的砲兵營，大幅減少彈藥消耗，在特定情境下，其精準打擊火力等於多出「60支傳統砲兵營」的火力精準度，在灘岸防衛作戰上相當關鍵。

他直言，我國陸軍砲兵現役的105公厘牽引式榴彈砲不只是二戰老砲，即便官兵最熟練地操作放列、發射、撤收也要三分鐘，也就是說「我們砲兵打完第一發就沒有下一擊了」，因為被敵方的反砲兵雷達發現，人員可能被攻擊而陣亡；若換裝新型自走砲，在2分鐘打完就跑的效率下，對官兵戰場存活率的助益是相當顯著的，未來甚至不排除能以旅級以上部隊配M109A7、旅以下配「鷹眼」車載榴彈砲，讓整體砲兵部隊的機動性、生存性更高。

先前有軍方人士透露，國軍長期主張「以火力取代人力，以科技取代兵力」，等了幾十年到這次編列不對稱戰力特別預算才可望一次落實；若新增的82套海馬士多管火箭系統、60輛M109A7自走砲順利加入，搭配先前已買的29套海馬士系統，將徹底改變本島北中南及花東、澎湖的整體砲兵體系，至少70公里內都可精準打擊，且M109A7具備自動射擊、同時彈著技術，對於砲兵戰力的強化更是不言而喻。

