自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

川普持續宣稱格陵蘭 國務院：准軍售丹麥地獄火飛彈

2026/01/10 13:38

美國國務院8日批准軍售丹麥，價值4500萬美元（約新台幣14.2億）的地獄火飛彈。（DVIDS）美國國務院8日批准軍售丹麥，價值4500萬美元（約新台幣14.2億）的地獄火飛彈。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國總統川普9日在白宮會見石油與天然氣業者時再度放話要對格陵蘭島採取行動，不過另一方面，美國國務院8日也批准軍售丹麥，價值4500萬美元（約新台幣14.2億）的地獄火飛彈。有鑑於川普在斬首委內瑞拉前故布疑兵陣，美國對丹麥的態度可能也隱含其他意圖。

跟國美國國防安全合作局（DSCA）公告，丹麥請求購買100枚AGM-114R地獄火飛彈、3枚測試彈、6組發射器及相關地勤設施。軍售內容還包括訓練、備用零件、技術文件和後勤支援等服務。

DSCA表示，此次軍售將透過提升北約盟國的安全，支援美國的對外政策和國家安全目標。軍售將透過確保丹麥空軍與美國和其他盟軍的互通性，以及透過提供後續支援和保障，強化其參與共同利益任務的能力。

軍聞網站「Army Recognition」分析，丹麥最可能將地獄火飛彈配備在9架MH-60R「海鷹」直升機上，他們會定期從丹麥的護衛艦、支援艦艇和岸基基地起飛作戰，進行包括海上巡邏、反水面作戰、反潛作戰、搜救任務，以及在北大西洋和北極地區的運輸任務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中