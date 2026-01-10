美國軍援台灣武器裝備有哪些？ M4步槍丶排用機槍還有刺針飛彈等

美國軍援台灣的個人攜行式刺針飛彈，去年已在漢光演習中亮相。圖為陸軍司令部去年發布照片，顯示二名特戰官兵正操作人攜式刺針防空飛彈，並裝上了敵我識別器。（本報編輯；取自陸軍臉書）

〔記者羅添斌／台北報導〕海軍陸戰隊「戒護營」官兵日前換裝使用美製的M4A1步槍，相關人士證實，這批M4A1步槍是美國前總統拜登時期，以軍援名義移轉給台灣的武器裝備之一，拜登政府當時批准額度多達5.67億美元（約新台幣179億元）的對台軍事援助，軍方至今並未明確公佈究竟有哪些軍援項目，但會隨著三軍部隊官兵的使用而逐漸曝光。

目前已經曝光，且部隊官兵有在使用的裝備，包括美製戰鬥個裝丶M240 B排用機槍，因海軍陸戰隊「戒護營」換裝而曝光的M4A1步槍等等，海軍使用的軍援裝備則是JUMP 20型無人機。另外，美國軍援裝備之一的是個人攜行式刺針飛彈，因為國防部長顧立雄在去年7月視導海軍陸戰隊 66 旅時首度正式曝光，這批個人攜行式刺針飛彈隨後也在漢光 41 號演習期間，因憲兵在台北捷運演練物資轉用、海軍陸戰隊以及陸軍特戰隊等單位執行防空演練時現身。

憲兵指揮部去年在漢光演習期間，在台北捷運實施演訓，官兵攜帶的人攜式刺針飛彈發射器，就是美國軍援裝備之一。（資料照）

美國白宮在2024年9月底發布最新一份備忘錄表示，拜登依據美國憲法與相關法律賦予的權利，從美國國防部防禦物資、服務、軍事教育訓練等，調撥最多總價值5.67億美元（約新台幣179億元）的項目援助台灣。

前國防部長邱國正當時在立法院受訪時指出，台灣跟美國間的交流蠻平凡的，不管是視訊、觀摩、見學等等，很多國防部人員有機會到美國去，就是交流項目之一。至於軍事裝備部分，也是交流項目之一，有關數量、項目、品名「不便透露」，但工作持續在進行。

美軍現役的M4A1步槍，也是軍援台灣的武器裝備之一，現由海軍陸戰隊戒護營使用中。圖為美軍進行M4A1步槍實彈訓練。（取自DVIDS網站）

軍方內部在2024年年底傳出的消息，指美國軍援裝備包括：8萬套美軍現役戰鬥個裝、為數不詳的輕兵器彈藥丶1000挺M240 B排用機槍丶數量不明的突擊步槍，以及分批次運抵台灣的個人攜行式（肩射型）刺針防空飛彈，另外，也傳出包括有單兵攜行的M4無後座力砲丶高空無人機丶JUMP 20型無人機以及繫留式氣球系統（浮空器）等等。

但我方對各項軍援裝備並非都是照單全收，有些欠缺配套措施的軍援，事實上沒有辦法單獨運作，例如高空無人機若是沒有地面接收站的整合，其實根本難以有效運作。此外，也有些裝備運到台灣的時候，經檢視發現狀況太糟（例如防彈背心受潮發霉丶部分彈藥已逾壽期）等等，還得再通知美軍收回處理。

