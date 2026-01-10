川普持續駐軍加勒比海 分析：恐消耗對抗中國戰力

川普打算持續駐軍加勒比海，讓許多專家直指可能消耗美軍臨時應對中國挑戰的能力。（路透）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在突襲抓捕委內瑞拉強人總統馬杜羅的一週後，美國總統川普9日在社群媒體發文表示，他已取消對委內瑞拉的第二波打擊，但「所有艦艇出於安全考慮將繼續駐守」。《彭博》10日分析，鑑於美軍在拉美地區集結的規模之大，恐怕無法無限期地維持這種駐軍，其中必然存在權衡取捨，尤其必須考量面臨中國等強大對手。

據報導，目前，美國海軍艦艇正在對委內瑞拉石油出口實施「封鎖」，這是川普向委內瑞拉官員施壓，並控制該國的舉措之一。然而，過去幾個月來，美國在該地區集結大量軍艦、飛機和地面部隊，這迫使五角大廈必須從中東和其他地區調集部隊和裝備。

此外，長期部署也可能削弱美國的戰備能力，無論是在全球範圍內，或是面對像中國這樣比委內瑞拉更強大的對手。

「彭博經濟研究」的國防主管瓦瑟（Becca Wasser）表示，美國可以維持在加勒比海地區當前的軍事部署，但代價高昂，其中不僅存在機會成本，因為部隊本可以執行其他地區的任務，而且還會帶來長期的成本，「今天消耗戰備能力的部隊，在應對明天可能出現的危機，或者未來與先進對手的戰鬥時，就顯得力不從心」。

瓦瑟補充說，由於川普在第一任內對伊朗實施極限施壓等行動，導致「作戰節奏過快」，美軍戰備水準當時急劇下降，之後拜登政府雖試圖重建戰備，但目前在拉美的軍事集結可能會使這些成果付諸東流。

截至本週，美國海軍在該地區部署20多艘艦艇，包括最新、性能最強的「福特號」航空母艦，以及一支由飛彈驅逐艦、兩棲艦艇和海軍陸戰隊遠征部隊組成的打擊群。空軍和地面部隊也部署在佛州和波多黎各的美軍基地。美國南方司令部9日宣布，陸戰隊員和水兵已從「福特號」航空母艦出發，協助在加勒比海扣押另一艘油輪。

「福特號」航艦打擊群部署結束後，可能會被另一個位於美國東岸的航艦打擊群取代，但維持美國在該地區強大的軍事存在仍然存在權衡取捨。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）國防安全高級顧問坎西恩（Mark Cancian）表示，如果美國願意從其他地區調集艦艇和飛機，它就能在加勒比海地區維持這種規模的軍事力量，到目前為止，美國一直願意這樣做。

然而，退役海軍少將、保衛民主基金會資深研究員蒙哥馬利（Mark Montgomery）警告，這會對美國武裝部隊與更先進的軍事力量（例如中國）競爭的能力產生不利影響，「我們正留下一個漏洞給近乎勢均力敵的對手，這個漏洞將在3、4年後顯現出來」。他說，「我們之前已消耗戰備能力，現在還在繼續消耗，在我看來，這可能是最大的破壞性」。

