強化陸航部隊打擊戰力 陸軍評估採購30架武裝型黑鷹直升機

美軍在抓捕委內瑞拉領導人馬杜羅的行動中，出動將近150架的各型軍機，其中，協助「三角洲部隊」與執法人員滲透的MH-60直升機則令人印象深刻。圖為美軍第160特種作戰航空團操作的MH-60M直升機，過去參與演習情形。（取自美軍DVIDS）

〔記者羅添斌／台北報導〕美軍在抓捕委內瑞拉領導人馬杜羅的行動中，出動將近150架的各型軍機，其中，協助「三角洲部隊」與執法人員滲透的MH-60直升機則令人印象深刻。為強化陸航部隊的打擊戰力，以及增加地獄火飛彈丶火箭空射載台的數量，軍方人士今天透露，陸軍評估規劃向美採購30架「武裝型黑鷹直升機」，同時將現役「通用型黑鷹直升機」也進行改裝，使其具有發射地獄火飛彈丶火箭丶機砲等武器等功能。

陸軍原先是向美國採購60架 UH-60M 黑鷹直升機，但因為政府高決策決定，分別將其中的15架撥交給空勤總隊丶15架撥交給空軍救護隊使用，陸軍僅保留30架，而且都是「通用型黑鷹直升機」，機上僅在機艙兩側可配有重型機槍，此外並無武器系統。

武裝型黑鷹直升機發射AGM-114「地獄火」反裝甲飛彈。（圖：取自塞考斯基公司網站）

軍方人士表示，陸軍的地獄火飛彈數量相當多，但能掛載地獄火飛彈的載台卻僅有阿帕契丶眼鏡蛇等兩款攻擊直升機，以及OH-58D戰搜直升機，反而是數量較多的黑鷹直升機並未有掛載可發射飛彈丶火箭武器的掛架及系統，OH-58D面臨提前汰除的評估可能，一旦在台海作戰狀況時，攻擊直升機會因面臨戰損，導致可發射飛彈丶火箭的空中載台數量減少，因此有必要進行因應規劃。

生產黑鷹直升機的塞考斯基公司，在2019年開始便開始研製加掛各式武器系統的「武裝型黑鷹直升機」，前年9月更是公布一段「武裝型黑鷹直升機」實彈射擊畫面，影片中是一架「武裝型黑鷹直升機」在亞利桑那州接受飛行測試，兩側加裝掛架、整合夜戰頭盔，並實彈測試各型武器，為武裝版「黑鷹」（Armed Black Hawk）。

根據當時官方釋出影像顯示，直升機的機首裝有一組光學／紅外線（EO/IR）偵搜鏡頭，可與飛行員配備的整合夜視戰術頭盔聯動，進而追蹤、鎖定目標；機載武器方面，該機武器掛架具有4個硬掛點，可裝備AGM-114「地獄火」反裝甲飛彈、2.75吋火箭彈、GAU-19加特林重機槍、以及M134迷你砲機槍等裝備，若兩側機艙門也加裝機槍，一架黑鷹直升機至多可同時攜掛6組武器升空，火力相當強悍。

美國洛克希德．馬丁旗下塞考斯基公司打造的武裝型「黑鷹」直升機。塞考斯基先前公布該型機在美實彈射擊畫面，可見機載地獄火、2.75吋火箭彈和加特林機槍齊發，展現罕見的近空精準打擊能力。（圖：洛克希德．馬丁官網）

