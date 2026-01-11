美軍抓人如入無人之境！委國Su-30為何不起飛？專家揭真相

委內瑞拉空軍雖擁有俄製Su-30MK2V等先進戰機（圖），但在美軍突襲生擒馬杜羅當晚，因長期遭政權清洗且缺乏訓練，加上美軍強大的電子戰壓制，這批戰機完全未升空攔截。（美聯社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍特種部隊突襲生擒委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro），過程順利得令人驚訝。儘管委內瑞拉擁有俄製Su-30等先進戰機，但在美軍行動當晚，這支空軍彷彿人間蒸發。據軍事媒體《Breaking Defense》分析，這並非單純的戰術失誤，而是馬杜羅政權長期「自廢武功」與美軍「降維打擊」的雙重結果。

阿根廷智庫CRIES主席龐特（Andrei Serbin Pont）指出，委國空軍在當晚意識到任何升空攔截都將被美軍迅速消滅，因此選擇「避戰保機」。更深層的原因在於「人」。馬杜羅因恐懼政變，長期對空軍進行政治清洗，導致大量優秀飛行員流失或入獄。

目前留下來的飛行員多為「高齡者」，且因缺乏零件與訓練經費，實際具備作戰能力的戰機極少。龐特估計，委國空軍目前恐僅剩約6架單座戰機與12架Su-30具備飛行能力，且掛載武器有限。退役哥倫比亞空軍上校岡薩雷斯（Iván González）直言，現在的委國空軍士氣低落，「缺乏戰鬥意志」。

美軍電子戰太強 雷達全變瞎子

除了內部因素，美軍的壓倒性科技優勢也是關鍵。美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）透露，行動當晚，美軍動用了太空司令部（SPACECOM）與網戰司令部（CYBERCOM）的力量，透過電子戰與網路攻擊癱瘓了委國的預警與通訊系統。

這導致委國空軍根本「收不到警報」，也無法掌握美軍直升機的動向。美軍直升機更是採取超低空戰術，貼海飛行高度僅100英尺（約30公尺），成功躲過雷達偵測。當美軍特種部隊降落在馬杜羅官邸時，委國戰機甚至可能還沒來得及啟動發動機。

戰機淪擺設 基地遭精準打擊

此外，美軍也發動了精準空襲，摧毀了委國的防空系統。網路上流傳的影片顯示，位於卡拉卡斯的俄製Buk-M2E防空飛彈系統疑似在行動中被炸毀。儘管事後有影片顯示委國Su-30在空中飛行，但那已是馬杜羅被抓走後的「馬後炮」。這場行動證明，一支被政治恐懼掏空的軍隊，在現代化聯合作戰面前，只能淪為昂貴的擺設。

