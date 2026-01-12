拜「樂山大佛」、體驗海馬士 走遍全國部隊的王定宇築了「帽子牆」

民進黨立委王定宇的國會辦公室裡，有一整面的「帽子牆」，都是走訪基層部隊的紀念品。（記者叢昌瑾攝）

記者涂鉅旻、方瑋立、陳治程／專訪

立法院外交及國防委員會召委王定宇鑽研軍事議題10年，除了專業犀利的問政，其立委辦公室一面牆上，擺放著琳瑯滿目的軍帽收藏，都是他走訪基層部隊的無價至寶。位於山之巔的樂山雷達站、海之濱的太平島，以及最先進的海馬士系統，是令王定宇最深刻的「國防記憶」，看到年輕官兵戮力為國的模樣，是他身為國防立委的光榮，也期盼各界給予官兵們喝采。

王定宇首先提到一頂印有「台灣黑熊抓著紅色飛彈」圖騰的臂章與軍帽，這是我國極為關鍵的「眼睛」，也就是被稱為「樂山大佛」的鋪路爪長程預警雷達。他回憶，要前往這座海拔2000多公尺的雷達站極為不易，他第一次搭乘直升機前往時，遇到雲層太厚而返航，第二次去才如願抵達。

請繼續往下閱讀...

在2010年代架設完成的樂山雷達站，王定宇說，當時，樂山雷達站是全球唯二的先進雷達，就如同一棟巨大的金色大樓，偵測距離相當遠，在他國在數千公里外發射彈道飛彈時，我國可以比日本早3分鐘掌握情報。這趟經歷最令他感動之處在於，年輕憲兵穿著厚重外衣，在雪地裡守衛著雷達，代表我國除了壯麗山河，還有一群年輕人守護著自己國家、捍衛先進裝備，「你就會覺得這個國家了不起」。

民進黨立委王定宇接受本報專訪。（記者叢昌瑾攝）

第二頂帽子，王定宇挑選了太平島紀念帽，王定宇說，太平島擁有肉眼可見底的純淨海域，但在島上現勘時，極目遠眺即可看見越南與中國部隊的駐守設施，如此美麗的地方，卻因各方軍事角力而緊張。在接近赤道的烈日下，王定宇說，他當時遇到一名來自台南永康、年僅19歲的女士官，毅然加入接受陸戰隊訓練的海巡官兵。在那個每半年輪調一次、紫外線強到瞬間曬傷的孤島，官兵們與當地生態為伴，卻也扛起守護南海主權的重任。

至於第三頂帽子，王定宇拿起了視導陸軍58砲指部「海馬士」（HIMARS）多管火箭系統的紀念帽。他說，台灣未來將擁有29套海馬士，若特別預算通過，可望追加至111套，這種被譽為「指揮官狙擊槍」的高機動性武器，有著存活率高、打得準等特性，在烏俄戰爭中已證明戰力。

王定宇觀察，接裝海馬士的官兵中，無論男女，皆展現出極高的專業與自信，這些優秀的官兵用著最先進武器，希望嚇阻戰爭發生，令人感到敬佩，也代表國防預算應用於正確之處，事後還將與官兵的合照設為社群封面。他說，能與這群守護我國的年輕人並肩，是身為國防立委的光榮，各界也應給予官兵們喝采。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法