獵殺無人機新利器！瑞典斥資44億採購Saab「Trackfire」遙控武器站

瑞典軍方斥資44億台幣採購Saab「Trackfire」遙控武器站，未來將整合30公厘鏈砲以強化反無人機戰力。圖為Trackfire系統特寫，具備全穩向精準射擊能力。（圖取自Saab）

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對現代戰場無人機威脅日益嚴峻，瑞典國防大廠紳寶（Saab）宣布獲得重大勝利。紳寶已接獲瑞典國防物資局（FMV）的訂單，將為瑞典軍隊提供「Trackfire」遙控武器站（RWS），合約總價值約15億瑞典克朗（約新台幣44.6億元），預計於2026年至2028年間交付。

據軍事媒體《Naval News》報導，這筆訂單將支援瑞典陸軍及正在發展中的「2030兩棲營」（Amphibious Battalion 2030）計畫。最受矚目的是，FMV採購的型號包含最新的「Trackfire ARES」（空中反應）版本。該版本以30x113公厘的M230LF「巨蝮蛇」（Bushmaster）鏈砲作為主要武器，具備強大的反無人機（C-UAS）能力，能有效對付低空慢速的空中威脅。

瑞典斥資44億台幣採購Saab「Trackfire」遙控武器站，該系統可整合30公厘鏈砲獵殺無人機，並具備海上行進間精準射擊能力。圖為安裝於CB90快艇的Trackfire系統。（圖取自Saab影片）

紳寶監控業務部門負責人柏格霍姆（Carl-Johan Bergholm）表示，Trackfire RWS將成為瑞典兩棲部隊未來戰力的關鍵資產。這款遙控武器站具備全穩向系統，無論是安裝在海軍艦艇、地面車輛或固定防禦陣地上，都能在移動中保持極高的射擊精準度。

技術規格顯示，Trackfire配備冷卻式紅外線感測器、光學變焦攝影機及雷射測距儀，測距範圍超過4000公尺。除了主要的30公厘鏈砲或12.7公厘重機槍外，還可整合7.62公厘機槍作為次要武器，提供全方位的火力支援。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法