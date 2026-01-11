示警中共無人機「蜂群」戰術 歐錫富：我建構反無人機戰力刻不容緩

中國「彩虹-7」無人機。（彭博社）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中共解放軍除了發展傳統軍備之外，也投注資源於各式無人機、無人艇等領域。對此，國防院研究副執行長歐錫富撰文指出，中共無人機是軍民融合成功產業，低階小型機種市占全球第一，並積極發展多型偕同作戰無人機、匿蹤無人機、無人直升機以及空海無人機母艦。他示警，這種可能是「地獄景象」的蜂群機隊，我國建構反無人機戰力刻不容緩。

（原文「共軍無人機與無人母艦發展」，由國防院研究副執行長歐錫富撰寫，本報獲國防院同意全文轉載）

最近共軍積極發展多型偕同作戰無人機、匿蹤無人機、無人直升機以及空海無人機母艦。這種可能是「地獄景象」的蜂群機隊，台灣建構反無人機戰力刻不容緩。

C型與攻擊—11∕玄龍忠誠僚機

網路照片顯示，在上海滬東中華造船廠1架非正式稱為C型偕同作戰無人機（Collaborative Combat Aircraft, CCA）∕忠誠僚機，正被吊上076型兩棲攻擊艦準備測試。目前無法分辨它是實體飛機或全尺寸模型，特徵為Λ機翼、傾斜尾翼、內埋機艙，為共軍閱兵展示4型忠誠僚機之一。C型忠誠僚機外型與美國XQ-58A女武神（Valkyrie）相似，但體積大一些。

2025年11月，共軍空軍影片首次透露殲—20匿蹤戰機與攻擊—11匿蹤無人機協同作戰。殲—16、殲—20與攻擊—11等3型戰機，聯合編組，共同出擊，攻擊—11代號為玄龍。目前攻擊—11還不具備空戰能力，主要還是察打一體，後續改良型可能成為殲—20的忠誠僚機。艦載型為攻擊—21，將裝備航空母艦以及076型兩棲攻擊艦。攻擊—11與攻擊—21對比，機翼沒有折疊縫線，升降副翼沒有一分為二，機翼外側開裂式阻力方向舵未達翼端。2025年9月3日閱兵，無人作戰群的空中無人作戰方隊，排在首位就是攻擊—21無人機。

彩虹匿蹤無人機與沒羽箭高原無人直升機

近日彩虹—7高空高速長航時無人機，在西北某機場成功首飛。該機融合彩虹系列無人機先進氣動、匿蹤及無尾飛行控制等技術，定位為戰略級信息保障和高價值目標打擊航空裝備。彩虹—7型配置內埋彈艙，可發射反輻射飛彈、空對地飛彈、遠程炸彈或反艦飛彈等實施目標摧毀。彩虹—7型利用其隱身優勢靜默前突，通過雙機遠距定位，引導後方戰機發射遠程反輻射飛彈，實施對敵預警機攻擊，實現與有人戰機協同作戰。該機曾在2024年珠海航展亮相。

共軍沒羽箭高原無人直升機首次在4千公尺高度試射飛彈。該機是四川騰盾科技研發，未來將使用衛星通信在6千公尺試射飛彈。沒羽箭直升機長7.87公尺，螺旋槳直徑6.4公尺，續航力8小時，航程900公里，升限7千公尺。

九天與中船探索01空中與海上無人機母艦

根據中國航空工業集團，九天大型無人機近來在陝西蒲城縣首飛。該機由陝西無人裝備科技有限責任公司委託，中航集團第一飛機設計研究院設計。九天無人機採用通用平台+模塊化任務載荷設計理念，機長16.35公尺，翼展25公尺，最大起飛重量16噸，載荷能力達6噸，航時12小時，轉場航程7千公里，為重型察打一體無人機。九天是在2024年珠海航展首次出現，其獨特「異構蜂巢任務艙」、可搭載200至300架微型無人機，具備蜂群作戰能力，為全球首款空中無人機航母。

玄戈—500CJ/AR-500CJ無人直升機在中船探索01試驗無人機母艦進行海試。中船探索01艦長200公尺，寬38.5公尺，排水量約1.5萬噸級。玄戈—500CJ是中航集團直升機研究所研發，最大起飛重量600公斤，酬載150公斤，最大平飛時速160至170公里。150匹馬力。

台灣無人機與反無人機發展齊頭並進

無人機是中共軍民融合成功的產業，尤其低階小型無人機市占率全球第一，並在烏克蘭戰場獲得實戰經驗。這是中共無人機得以蓬勃發展的主要動力，同時回饋到軍用無人機的創新發展。對於共軍未來可能發動大規模蜂群作戰，台灣除了裝備大量消耗型無人機，更要建構強大的反無人機戰力。

