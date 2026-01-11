如果川普要拿格陵蘭 外媒點名美軍這支極地空降勁旅可能出征

美軍第11空降師官兵遂行跳傘任務。（取自美軍第11空降師臉書）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國總統川普多次對格陵蘭表達興趣，外媒「英國廣播公司」（BBC）近期報導點名，若美軍參與入侵格陵蘭行動，下轄2個北極旅的美國陸軍第11空降師（11th Airborne Division），會是潛在執行這項任務的部隊。第11空降師是美軍少數具備極地作戰的勁旅，除了可運用空降、機降方式突襲，各式適合雪地行動的裝備，可在世界上最惡劣的環境之中作戰。

BBC報導，丹麥安全領域專家漢森（Hans Tino Hansen）指出，美軍駐守在阿拉斯加的第11空降師，下轄2個能執行空降跳傘、直升機機降任務的北極旅，會是發起入侵的主力，同時由海軍、空軍提供支援；英軍備役軍官克倫普（Justin Crump）看法一致，且指具有壓倒性海上力量的美國，可運送大量部隊，也足以空運足夠部隊到任務區，並在沒有太多抵抗下，執行這個幾乎不流血但殘酷的選項。

根據公開資訊，第11空降師在二戰結束後，曾於1958年解編，但美軍考量極地作戰需求，因此在2022年復編，成為美軍專精於高緯度、高寒地作戰的勁旅，總兵力約1.2萬人，下轄兩個旅級戰鬥隊，第一旅駐紮於加州溫萊特堡（Fort Wainwright），第二旅則是在阿拉斯加的安克拉治，各有4000名官兵，另外4000人則為直升機部隊、砲兵及支援單位。

為了配合極地作戰需要，第11空降師揚棄了「史崔克」裝甲車等較重型的裝備，而是以全地形履帶載具CATV來取而代之，可以順利地越過積雪的荒原或沼澤，還有專為官兵設計的防寒服飾、雪橇等，專門為北極作戰而生。

雖然第11空降師的兵力規模不算大，但由於格陵蘭的面積廣達216萬公里，總人口僅5.6萬人左右，而丹麥的總兵力僅2萬人左右，在格陵蘭則駐軍200餘人，因此難以抵擋美軍入侵。不過，由於美國與丹麥皆是北約成員國，若美國貿然發動入侵北約成員國的行動，將對該組織產生難以評估的衝擊。

