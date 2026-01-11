俄國認了！海軍無力保護油輪遭美扣押 親克宮分析師：剩紙上戰力

俄羅斯親官方分析師承認俄國海軍無力保護遠洋油輪，且造艦計畫嚴重跳票。圖為文中點名少數完成現代化升級的俄軍光榮級飛彈巡洋艦「烏斯季諾夫元帥號」（Marshal Ustinov）。（圖取自俄羅斯國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍日前在北大西洋強行扣押俄羅斯籍油輪「馬利內拉號」（Marinera），莫斯科當局卻異常安靜。據軍事媒體《Defence Blog》報導，俄羅斯親官方的軍事分析圈已公開承認一個殘酷事實：俄國海軍根本「無力保護」遠洋商船免受外國攔截，昔日的藍水海軍如今僅剩下「紙上戰力」。

親克里姆林宮的軍事頻道《Voyennyy Osvedomitel》引述分析指出，面對美軍在全球扣押受制裁船隻，期望俄羅斯海軍能像電影般「拔刀衝向美國軍艦」進行護航，根本是幻想。該頻道直言，俄軍「根本不具備這種能力」，因為長期的現代化計畫停滯，蘇聯時期的老舊艦艇也未獲適當升級。

分析指出，即便俄軍在該區域有零星艦艇，也缺乏長期遠洋護航所需的後勤與數量。這一評估解釋了為何當美軍特種部隊登船扣押滿載委內瑞拉原油的俄國油輪時，莫斯科只能透過外交部口頭抗議。

報導進一步揭露了俄國海軍的衰敗數據。根據2000年代初期的計畫，俄羅斯原定在2020年前部署44至50艘新型護衛艦（Corvettes）與巡防艦（Frigates）。然而現實是殘酷的：海軍最終只接收了16艘，其中10艘還是小型護衛艦，分析師質疑這些小船「在北大西洋冬季惡劣海象下的作戰能力令人存疑」。

至於蘇聯留下的遺產，大約20艘大型反潛艦、驅逐艦與巡洋艦中，至今僅有光榮級飛彈巡洋艦「烏斯季諾夫元帥號」（Marshal Ustinov）與太平洋艦隊巡防艦「薩波什尼科夫元帥號」（Marshal Shaposhnikov）完成了有意義的現代化升級。

黑海艦隊遭重創 遠洋夢碎

分析人士總結，俄羅斯海軍目前僅具備在波羅的海與巴倫支海維持存在的能力，無法在離家數千英里的海域提供全天候保護。加上黑海艦隊在烏克蘭戰爭中損失慘重、裏海艦隊頻遭無人機攻擊，俄羅斯建立強大遠洋海軍的野心與現實庫存之間的落差已無法掩蓋。如同《Voyennyy Osvedomitel》所言，崩潰的信譽讓俄羅斯海軍淪為「紙上戰力」（paper capability）。

