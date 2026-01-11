「離島中的離島」烏坵碼頭整建決標 國軍力拼明年底前完工

國籍貨船「大山」號2021年7月31日於烏坵鄉卸貨時不慎擱淺，由此圖可見碼頭相當簡陋。（資料照，民眾提供）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕金門縣烏坵鄉位處金、馬之間，又鄰近中國沿岸，被喻為「離島中的離島」，其簡陋的港埠設施已難以滿足軍方、海巡所需。經過了1個多月的招商，國防部近期公告「金門縣烏坵鄉碼頭興建工程」決標，將由一家位於台中的營造業者，以20.1億餘元預算執行此案，且預估在明年底前就可以將此案執行完畢。

國防部11月中旬於政府採購網公告「金門縣烏坵鄉碼頭興建工程」招標案，與海委會、地方政府共斥資20億1784萬296元，投入大、小坵碼頭設施改善、海巡廳舍等工程，全案須在簽約後880日曆天內完工，以此推算，完工期限可能落在2028年春、夏之際。

經過1個多月的招商，台中一家營造公司以20億1615萬5605元得標，且預估完工期程自2028年提前至2027年底。

烏坵之中的大坵碼頭可停泊約1000噸的船隻，但設施簡陋也無遮蔽設施，位於小坵的碼頭雖有天然屏障，但無法停泊大型船隻，也容易受潮汐影響，增加船隻停泊的不確定性。國防部評估，這項整建工程可配合海巡艦艇進駐，維護烏坵海域安全，並擔任周遭海域人道救援，有效執行人員物資運補作業，對金門及澎湖等區域間物資交流均有助益。



至於此案是否只供國內船舶停靠，或者另有其他運用空間？軍方人士並未多置喙，強調現階段以國內運用需求為主。

