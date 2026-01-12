唯一總統國安專權委員會 王定宇蹲壕溝10年成老兵：抬頭隊友都不見

民進黨立委王定宇接受本報專訪。（記者叢昌瑾攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕「這感覺就像是在壕溝裡蹲了很久，砲火過後頭探出來一看，發現同伴都不在了，只剩下你一個。」談起在立法院外交及國防委員會即將邁入第11個年頭，民進黨立委王定宇用這句充滿畫面感的話，道盡了資深國防立委的感慨。昔日與他一同以「菜鳥」之姿進入該委員會的戰友羅致政、蔡適應等人相繼離開國會，王定宇如今已是民進黨在該委員會最資深的「老兵」。

菜鳥闖進「冷衙門」 驚覺是總統國安專權委員會

回憶起踏入國防外交領域的起點，王定宇笑稱當年完全是「沒得選」。作為立院新科立委「積分掛零」，原本想擠進交通或經濟委員會爭取地方建設，卻因額滿而被分配到當時被視為「冷衙門」的外交及國防委員會。

然而，這一待就是10年，也讓他看見了台灣國會體制中，最特殊也最沉重的一角。王定宇說，外交及國防委員會是立法院8個委員會中，唯一直接對接總統「國安專權」的單位，一個委員會就要監督國防部、外交部、國安局、僑委會及退輔會等五大部會。

請繼續往下閱讀...

民進黨立委王定宇接受本報專訪。（記者叢昌瑾攝

「我們也要正名為『國安委員會』才對」，王定宇說，他曾與美國及日本國會議員交流，對方聽到台灣的體制都嚇了一跳。「美國國會有軍事委員會、情報委員會、外交委員會，是分開的三個委員會，我們卻是『All-in-One』全部五合一！」王定宇向記者坦言，扣掉正副院長不參與運作，實際上僅有10來位立委，要監督如此龐大的機密預算與國家戰略，若是新手，光是搞懂預算編列就要花上許久時間。

國安大事重中之重 卻難轉化為在地選票

儘管手握監督國家重中之重的大權，但在區域立委的選舉現實中，這裡卻是公認的「高風險區」。因為國防外交雖重要，卻最難令地方選民有感，政績更難轉化為選票。王定宇直言，國防外交委員會的區域立委「存活率很低」，因為對選民來說，最有感的永遠是橋樑、道路、學校建設，「我的選區，我不可能爭取一台F-16V或一輛戰車回去給鄉親看」。

民進黨立委蔡適應（左起）、羅致政、王定宇曾經是立院外委會戰友，如今只剩王定宇一人還在立院。（資料照）

這也是為何許多同僚在幾次選舉後就離開，甚至在選戰中折損。王定宇透露，他之所以能「倖存」，除了選民對他守護國安的認同外，也要感謝前總統蔡英文與現任總統賴清德。因為深知他在國防委員會無法像其他委員一樣爭取一般建設，行政院對他的選區建設給予也給予相當的相當程度的照顧，讓他在前線守護國家時，後方的選區建設並未停止進步。

越了解越擔憂 誓言續蹲壕溝守護和平

「國防問題不單單是科學問題，更是經驗的累積。」王定宇舉例，嘗有新委員質疑為何公布飛機ADIZ卻不公布船艦的？若待得夠久就會知道，船艦速度與飛機不同，概念不能混淆；軍購案重點不在廠商規模多大，而在於是否拿得到外國的輸出許可。這些都是在國防議題上耕耘過，才能當作「常識」的鋩角。

十年的歷練，讓王定宇從菜鳥變成推動重大法案的推手。他細數這幾年的實績，從滿意度最高的軍人年金改革、在立院議事攻防激烈下仍三讀通過的「陸海空軍懲罰法」與「軍人權益保障法」，以及針對共諜沒收退休俸的修法。

與軍方的關係，也從陌生轉為互信。王定宇坦言，待久了更知道軍人的辛苦與脆弱，「軍人贏得社會的信任，也是國安基石之一」。因此發現問題時，他傾向私下溝通解決，而非公開羞辱，「要毀掉國軍的榮譽感只要一下子，建立卻很難」。他甚至與許多將領成為好友，還有國會聯絡官過世時，他專程前往探視，顯示這份情誼已從單純的監督，昇華成為國家做實事的深刻友誼。

面對險峻局勢，王定宇選擇繼續蹲在名為「國家安全」的壕溝裡。「你會擔心不夠、擔心太慢、擔心來不及」，王定宇說，但只要想到還有一群年輕軍人正在前線，守護這小小多山的美麗國家。這就是他堅持下去的理由，「能跟這群年輕軍人站在一起，是我的光榮。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法