英國啟動「夜幕降臨」計畫 開發新型遠程飛彈軍援烏克蘭

英國將展開名為「夜幕降臨」的飛彈研發計畫，目的在於快速研發射程超過500公里的陸基彈道飛彈援助烏克蘭。圖為烏克蘭總統澤倫斯基（左）、英國國防大臣希利（John Healey）。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕英國啟動新一項援助烏克蘭計畫，預計將協助烏克蘭研發新型遠程彈道飛彈，打擊敵後深處目標。

英國國防部公開資訊顯示，英國將展開名為「夜幕降臨」的飛彈研發計畫，目的在於快速研發射程超過500公里的陸基彈道飛彈援助烏克蘭，並用於電磁干擾嚴重的危險戰場。這款飛彈預計將搭載200公斤重的常規高爆彈頭，並能從多款車輛發射，在快速發射多枚飛彈後，在幾分鐘內迅速撤離，凸顯機動性及安全性。

「夜幕降臨」計畫將向三個產業團隊各授予1200萬美元的研發合約，目標是在1年內完成前3枚飛彈的製造並進行試射，提案將開放至今年2月初提交，並計畫於3月授予合約。

英國國防大臣希利（John Healey）訪烏期間，正值俄羅斯於1月8日至9日對基輔及其他城市發動大規模飛彈與無人機攻擊，希利提到：「在前往基輔的途中，我們在利沃夫附近近距離聽到了空襲警報，這是一個嚴峻時刻，也清楚地提醒我們，烏克蘭人民正在零下氣溫中承受無人機與飛彈的密集攻擊。」

希利強調：「我們不會坐視不管，我們決心把最先進的武器交到烏克蘭人手中，協助他們反擊。」

