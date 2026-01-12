通信部隊編回陸軍 顧立雄：資通電軍會成為專業性部隊

立法院外交及國防委員會12日邀國防部長顧立雄報告「國軍如何強化戰場持續戰力，對於戰時高消耗情境下，彈藥籌獲之應變作為與規劃」，並備質詢，會前受訪。（記者廖振輝攝）

〔記者黃靖媗／台北報導〕通信部隊今年元旦從資通電軍編回陸軍。國防部長顧立雄今（12日）說明，通信聯隊回歸作戰區可以達到指揮扁平化、即時迅速支援，資通電軍以後會成為專業性部隊。

顧立雄今日出席立法院外交及國防委員會前受訪表示，通信聯隊主要負責支援作戰部隊聯戰通訊，現在回歸作戰區做實質指揮，一方面指揮可以扁平化，一方面可以即時迅速支援。

顧立雄說明，配到陸軍的是屬於野戰通訊這塊，現在資通電訊所要專注的是他的專業部分，分別為網路戰與電子戰，國防部會陸續滾動式檢討網路戰與電子戰的編制，更重要的是專業人才培育及加強，能夠招募到好的人才並留住。

顧立雄指出，資通電軍甚至進一步應與電戰做充分合作，資通電軍未來會成為專業性部隊，國防部朝這個目標努力。

