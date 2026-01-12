限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
國軍公布昨日無共機擾台 4空飄氣球於基隆、台中附近被偵獲
國防部今（12）日表示，自昨日上午6時至今日上午6時止，共偵獲4顆空飄氣球，分別出現於基隆西北75浬、基隆西北76浬、台中西北55浬、台中西南95浬。（國防部提供）
〔記者黃靖媗／台北報導〕國防部今（12）日表示，自昨日上午6時至今日上午6時止，共偵獲4顆空飄氣球，分別出現於基隆西北75浬、基隆西北76浬、台中西北55浬、台中西南95浬。
國防部今日發布台海周邊海空域動態指出，一共偵獲5艘次中共軍艦、1艘次中共公務船，持續在台海周邊活動，並偵獲4顆空飄氣球。
國軍資料顯示，昨日上午7時20分至9時、10時10分至10時40分，分別於基隆西北75浬高度18000呎處、基隆西北76浬22000呎處，各偵獲1顆空飄氣球；昨日上午9時55分至11時15分、8時50分至11時30分，分別於台中西北55浬高度16000呎處及台中西南95浬高度16000呎處，各偵獲1顆空飄氣球。
請繼續往下閱讀...
國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。