專抓極音速飛彈！SpaceX獲240億大單 發射美軍神秘「射控」衛星

美國太空軍委託SpaceX發射代號為「FOO Fighter」的新型射控衛星，能提供精確數據直接引導攔截敵方飛彈。圖為千禧年太空系統公司研發的FOO Fighter原型機。（圖取自Millennium Space Systems）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國在太空防禦領域再跨出一大步！美國太空軍（Space Force）宣布，已將價值7.39億美元（約新台幣240億元）的發射合約授予馬斯克（Elon Musk）旗下的SpaceX。這項計畫將把多達44枚具備「飛彈預警、追蹤與射控」功能的先進衛星送入軌道，其中最引人注目的是代號為「FOO Fighter」的新型射控衛星，顯示美軍正積極建構能直接支援攔截行動的太空架構。

據軍事媒體《Breaking Defense》報導，這筆合約是依據「國家安全太空發射」（NSSL）第三階段計畫所頒發。首波任務代號為「SDA-2」，SpaceX將負責發射由L3Harris製造的18枚追蹤層衛星，以及由千禧年太空系統公司（Millennium Space Systems）製造的8枚「FOO Fighter」衛星。

「FOO Fighter」全名為「軌道作戰支援射控戰機」（Fire-control On Orbit-support-to-the-war Fighter），其縮寫致敬了二戰期間盟軍飛行員對不明飛行物（UFO）的稱呼。與傳統僅負責偵測的衛星不同，這款衛星具備「射控」（Fire Control）能力，意味著它能提供精確數據，直接引導攔截器擊落敵方來襲的先進飛彈（如極音速飛彈）。這批衛星預計於2026會計年度第四季開始發射。

請繼續往下閱讀...

NRO間諜衛星也搭便車 任務極機密

除了飛彈防禦，SpaceX還將執行代號為「NTO-5」的機密任務，負責發射國家偵察局（NRO）的間諜衛星。這批衛星的發射時間定於2027會計年度第一季至2028會計年度第二季之間，具體數量與功能因涉及最高機密而未公開。

美國太空發展局（SDA）自2024年起便積極佈局「增強型作戰人員太空架構」（PWSA），投入超過25億美元建構追蹤層衛星網。隨著SpaceX拿下發射大單，美軍將能以更快的速度在低軌道部署「眼睛」與「大腦」，以因應中俄日益增長的太空與飛彈威脅。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法