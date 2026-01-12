尼米茲號剛退役...美航艦「林肯號」殺進南海 艦載機隊戰力全開

美軍核動力航艦「林肯號」深入南海演訓。圖為艦載F-35C匿蹤戰機從甲板彈射起飛，強勢展現美軍維護印太自由開放的決心。（圖取美國DIVDS網站）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美中在印太地區的軍事角力持續升溫。據《富比世》（Forbes）11日報導，美國海軍核動力航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln, CVN-72）近期已駛入南海海域，並在中國聲索擁有主權的水域內進行了包括實彈射擊在內的一系列高強度演習，展現美軍維持印太地區「自由開放」的決心。

報導指出，林肯號打擊群自去年11月底低調離開聖地牙哥後，動向一直備受關注。美軍發布的照片證實，林肯號於2026年1月8日在南海執行了實彈武器演習，其中包括測試艦上的「方陣快砲」（Phalanx CIWS）。此外，艦載的F-35C「閃電II」匿蹤戰機也進行了密集的飛行起降作業。

由於北京長期宣稱擁有南海大部分水域的主權，美軍此舉被視為對中國擴張行為的直接回應，並強調在國際法允許範圍內自由航行的權利。

請繼續往下閱讀...

美軍核動力航艦「林肯號」在南海執行高強度實彈演習。圖為艦上「方陣快砲」（CIWS）8日開火射擊瞬間，場面震撼。（圖取美國DIVDS網站）

林肯號此次部署具有重要的戰略意義。服役達50年的「尼米茲號」（USS Nimitz, CVN-68）剛於耶誕節前結束最後一次部署返回華盛頓州，預計今年春天前往諾福克（Norfolk）進行除役與拆解。與此同時，唯一前沿部署在日本的「華盛頓號」（USS George Washington, CVN-73）正處於維修狀態，至少在2026年上半年無法出勤。

因此，林肯號此刻進入南海，正是為了無縫接軌，填補尼米茲號留下的戰力空缺。美軍第3航艦打擊群（CSG-3）指揮官韋倫（Todd Whalen）少將強調，打擊群在第7艦隊作戰區域的存在，展現了美軍對印太地區的承諾。

首艘F-35C載台 戰力更勝以往

排水量達9.7萬噸的林肯號雖是尼米茲級的5號艦，但經過中期換料與大修後，它是美軍艦隊中首艘具備操作F-35C戰機能力的航艦。該艦目前搭載第3航艦航空聯隊（CVW-3），並由配備神盾戰鬥系統的伯克級驅逐艦「彼得森號」（USS Frank E. Petersen Jr.）、「史普魯恩斯號」（USS Spruance）及「墨菲號」（USS Michael Murphy）護航，戰力強大。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法