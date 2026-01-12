獨家》軍醫局長蔡建松下月退伍 無緣突破軍醫中將62歲年限天花板

軍醫局長蔡建松中將2月1日屆齡退伍。（取自國防醫學大學臉書）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍高層軍醫人事異動出現變數，知情人士證實，軍醫局長蔡建松即將屆齡，預計下（2）月1日退伍，即使國防部同意放寬軍醫中將62歲服役年齡但書，但蔡建松仍無緣成為第一人。至於軍醫局長遺缺，將由副局長陳元皓少將先暫代，等到陳明年少將停年屆滿後，才會晉升中將並真除。

根據「陸海空軍軍官士官服役條例」規定，中將現役最大年齡為60歲，除役年齡則為65歲，也就是說，絕大多數的中將需在60歲時褪下軍服，65歲正式除役。但該條例第18條也規範，屆滿現役最大年限或年齡，其專長為軍中需要，且志願繼續服現役者，得予延役至除役年齡。

國防部的行政規定規範，若考量經管實需，軍醫中將可延役的最大年限為62歲，月前傳出國軍已同意修改相關規定，將刪除62歲天花板但書，也就是說最多可延役到65歲除役為止。

這項行政規定修改引發外界諸多討論，軍方知情人士今天說，即將屆滿62歲的蔡建松，預計在2月1日正式退伍，代表其無緣成為新規定的首位適用對象。

至於軍醫局長職缺，這名人士說，去年底才接任副局長的陳元皓少將是優先人選，不過，由於陳接任此職僅1個多月，加上還沒屆滿少將停年，在蔡建松退伍後，將先以少將代理局長之姿接任，若無意外，直到明（2027）年以後，陳元皓才會晉升中將並真除局長一職。

軍醫局副局長陳元皓少將即將代理軍醫局長，直到明年停年屆滿後真除，並晉升中將。（取自三軍總醫院臉書）

