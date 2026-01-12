英打造「夜幕」彈道飛彈援烏 彈頭200公斤射程可達莫斯科

英國啟動「夜幕」（Nightfall）計畫，為烏克蘭研發新型陸基彈道飛彈。英媒披露該飛彈射程涵蓋莫斯科，具備快速連發與報復性打擊能力。圖為英國國防部釋出的飛彈發射概念圖。（圖：英國國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國對烏克蘭的軍援將出現重大戰略升級。據外媒披露報導，英國政府證實已啟動一項代號為「夜幕」（Nightfall）的計畫，將為烏克蘭研發新型陸基彈道飛彈。英媒披露，該型飛彈射程驚人，理論上具備打擊俄羅斯首都莫斯科的能力，標誌著西方援烏武器從「防禦」轉向「報復性打擊」。

《路透》指出，這項計畫旨在快速研發一種射程超過500公里的新型彈道飛彈。英國國防部已開始尋求廠商設計與製造原型彈，首批合約價值約900萬英鎊（約新台幣3.7億元）。

英國《每日郵報》進一步披露，「夜幕」飛彈將配備200公斤重的彈頭，且具備「快速連續發射」的能力，專門用於精準打擊俄羅斯境內的高價值目標。報導直言，依據其性能數據，該飛彈的打擊範圍「遠至莫斯科」。

防長險遭俄軍炸死 誓言助烏「反擊」

這項計畫的公開時機充滿復仇意味。英國國防大臣希利（John Healey）日前訪問基輔時，才剛遭遇俄軍飛彈與無人機的夜間空襲，並險些遇難。希利在驚魂未定後隨即向《太陽報》表示：「我們不會容忍這種事，並決心將尖端武器交到烏克蘭人手中。」

希利強調，烏克蘭不僅要有能力防禦俄軍攻擊，更必須具備「進行報復性打擊」的能力。此外，他還透露英國計畫投入2億英鎊（約新台幣82億元），用於訓練英軍部隊，以便在未來可能的停火協議達成後，部署至烏克蘭執行任務。

