從六聯隊ECL教官到國防立委 王定宇：2026年台海「比96年更嚴峻」

資深國防立委王定宇日前接受本報專訪，深談新一輪國防軍購特別預算和台海情勢。（記者叢昌瑾攝）

〔記者陳治程、方瑋立、涂鉅旻／台北報導〕中共對我軍事威脅近年在資訊戰、認知戰和中國海警船的灰色地帶襲擾下，複合式的威脅嚴重衝擊我國安；對此，資深國防立委王定宇分享，他30多年前曾在空軍六聯隊服役期間擔任聯隊ECL教官，並在台海危機時後投入政界，對比前後30年，台海從當時「臨危受命」到如今的「真假莫辨」，整體情勢更嚴峻，凸顯國防投資的重要。

現為立法院外交及國防委員會召集委員的立委王定宇，2016年至今加入委員會十載，從初入國防領域的「細漢」，到今日的沙場「老兵」，這段時間的歷練，也使他成為立委中少見深研軍政、軍備議題的民意代表；回顧他政治生涯初期與先前經歷，似與他現今身分深有連結。

服役時助空軍官兵換裝C-130H、E-2T 成任國防立委伏筆

王定宇接受本報專訪時表示，他在大學畢業後的1992年（民國81年）入伍服役，下部隊後前往屏東的空軍六聯隊服役、擔任聯隊ECL（English Comprehension Level，外語鑑定）「英訓小組」教官，由於六聯隊當時尚在操作有「老母機」之稱的C-119運輸機，同時也準備要派員換裝C-130H運輸機、E-2T預警機等新型機種，使他的軍旅生涯中留下了「太武山」、「鷹眼」等重大計畫的深刻記憶。

2024年投入國軍春節加強戰備操演的六聯隊E-2K預警機隊。（本報資料照，記者塗建榮攝）圖為先前執行低空慢飛科目展示的空軍C-130H運輸機。（本報資料照，記者羅沛德攝）

時間來到1996年，我國這年完成首次總統直選，也經歷「台海飛彈危機」的重大時刻，此時的王定宇也自台南地方發跡，正式投入政界；30年後的今天，在立法院十年的他已是外交國防委員會中以國防軍事議題見長的資深立委。回想起96台海危機，王定宇說，當時台灣首次總統直選，觸動中國敏感的政治神經，不只怕中國人有自由意志、更怕鄰國社會開放影響它管治。

傳播科技差異現社會「緊張差」 王定宇：今日台海比96年更嚴峻

不過，中共當時開始對我文攻舞嚇，卻受制於媒體傳播速度而「外熱內冷」，外熱是指國軍一線部隊的戰備層級、內冷是社會因資訊傳播受限而呈現的緊張程度。不過，當時出版的預言小說「1995閏八月」，其中繪聲繪影的內容反倒對社會較有影響，房價跌、部分國人爭相離台，又或有軍人滯美不歸，他戲稱，那本書猶如今日「認知作戰」的始祖。

中共日前對我無預警發動「正義使命-2025」軍演情形。（擷自解放軍東部戰區微博）

時間回到現在，王定宇說，現在拜科技進步、社群媒體所賜，資訊傳播相當即時，加上AI科技運用，現在的情況反而是「看到的不知道是不是真的」，看得見的威脅但卻更難辨認其真偽，與30年前那種活力中帶點混亂的社會氛圍完全不同，更簡單點說，現在的台海外有共軍威脅，內有氾濫的認知作戰和潛藏的「第五縱隊」，整體的情勢可謂比96台海危機「更嚴峻」。

他直言，「永遠不要質疑中國武力併吞台灣的決心」，而這也凸顯出我國擴大國防投資、確保國家安全的根本意義。

