應對台海戰情 美軍在沖繩演練精準空中滲透

美國海軍特戰部隊在沖繩上空進行聯合軍事自由落體訓練，以應對印太地區潛在的敵對環境。（取自美軍印太司令部X）

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國印太司令部X（U.S. Indo-Pacific Command）10日發布一組新的作戰影像，展示美國海軍特種作戰部隊（U.S. Naval Special Warfare forces）在沖繩上空進行聯合軍事自由落體（military free-fall）訓練。此次演習強調美軍正持續精進精準滲透與生存技能，以應對印太地區潛在的敵對環境。

軍事新聞網站Army Recognition報導，印太司令部表示，這項訓練旨在提升部隊在印太地區遭拒止或高度爭議空域中的精準進入能力與作戰存活性。影像顯示，一項協同空中作戰行動在2架美國陸戰隊直升機支援下執行，包括1架UH-1Y「毒液」（Venom）多用途直升機與1架AH-1Z「蝰蛇」（Viper）攻擊直升機，呈現在「第一島鏈」代表性地形與空域中實施的滲透模式。

請繼續往下閱讀...

該項訓練反映出，美軍日益重視在遭拒止與高度爭議環境中進行精準滲透與維持存活能力，因為在此類環境下，特種作戰部隊的快速部署可能具有關鍵性影響。隨著台灣海峽及更廣泛的第一島鏈緊張情勢持續，美軍在沖繩及其周邊的部署態勢，愈來愈受到必須在中國反介入／區域拒止（A2/AD）系統陰影下行動的需求所塑造。這些系統的設計目的，在於限制機動自由並複雜化增援時程。

在此情境下，自高空進行空降滲透可在傳統路線遭干擾、削弱，或因過於可預測而失效時，提供具體的作戰優勢。影像顯示，海軍特種作戰人員使用低特徵剖面進行軍事自由落體跳傘，排練進入可能位於固定機場或既有樞紐之外的落點（drop zones），這些樞紐在衝突初期很可能成為被鎖定的目標。

這些訓練超越了個人的空降熟練度，符合一種分層作戰概念，整合特戰部隊、陸戰隊航空兵及聯合支援能力，使小規模分隊能夠在時間縮短、且對手偵測與打擊網絡仍保持活躍的情況下，進行滲透、支援與撤離。

影像同時凸顯UH-1Y與AH-1Z組合在空間受限且高度監控的海上地理環境中，依然具備關鍵價值。UH-1Y提供自分散或前進部署據點起飛的彈性運輸與投放能力，降低對易受攻擊基礎設施的依賴；AH-1Z則在滲透與撤離最為暴露的階段，提供武裝護航與即時掩護。兩型機種的搭配，使部隊在面對長程火力、持續情報監偵（ISR）與飛彈威脅、而被迫避開可預測航線時，仍能快速調整航線、強化協同，並提升整體用兵韌性。

沖繩本身的角色更進一步放大這項訊息。該島鏈鄰近多個潛在熱點，使其成為快速反應規劃的核心，同時也成為反覆演練在壓力下進行進入、時序控管與協同作業實務的場域。在與實際可能作戰條件相近的空域與地形中訓練，能讓聯合部隊測試各單位在多快時間內完成集結、執行與調整，而非將「不受干擾的進入」視為基準。

在更廣泛的地緣政治脈絡中，這則訊息發布之際，外界持續關注中國在台灣周邊與第一島鏈的軍事活動。解放軍反覆進行的空中與海上行動，既具有政治訊號意涵，也可視為對潛在情境的演練，進一步凸顯區域各國在不確定情勢下維持戰備的重要性。對印太司令部而言，強調由陸戰隊航空兵力支援的特戰滲透訓練，正是為了凸顯一項核心作戰現實：在A2／AD架構所造成的指管、通聯與進入條件受限情況下，滲透、撤離與動能作戰仍可能在極少預警下被迫執行。

報導指出，未來西太平洋的衝突情境，將不僅取決於水面存在或高階平台本身。能否精準滲透小型部隊、在最脆弱階段提供保護，並在爭議戰場中持續支援其行動，將深刻影響作戰結果。類似在沖繩進行的訓練任務，既是具體的戰備展示，向夥伴傳達區域承諾依然可信，也向潛在對手表明，拒止戰略將面對的是具適應性與高度整合的兵力投射，而非退避。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法