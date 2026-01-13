強化核爆撤離任務 美海軍升級末日飛機「水星」E-6B通訊系統

圖為E-6B「水星」通信中繼機。（圖取自美國海軍航空系統司令部）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國海軍的E-6B「水星」通信中繼機自2000年來，持續負責執行核爆後的「接管與撤離」（TACAMO）任務，以及核反擊的「鏡子」（Looking Glass）行動，如今隨著美國空軍將重掌「鏡子」行動，美國海軍決定升級E-6B的核戰指管機通訊套件，強化應對先進電戰干擾技術能力，專責於「接管與撤離」任務。

軍聞網站「Army Recognition」報導，根據美國戰爭部5日新聞稿，美國「海軍航空系統指揮部」（NAVAIR）與RTX旗下子公司柯林斯航太，簽署價值近2034萬美元（約新臺幣6.4億元）合約，採購3套高功率通訊系統（high-power transmit systems），將在德州理查森的工廠為E-6B進行改裝，預計2027年6月完成。

報導指出，新系統採用200千瓦級固態放大器技術，能以極低頻傳輸訊息，將能提高E-6B的機載通訊網絡可靠性、零附件耐用度，並減輕後勤維保負擔，藉此加強應對現代戰場電戰干擾等新興威脅，確保核戰指管能量。

之所以在此時對E-6B進行升級，也是因為E-6B的任務負擔將會減輕。軍聞網站「Air & Space Forces」報導，美國空軍長年使用波音EC-135執行核爆後指揮空中力量、發射洲際彈道飛彈進行反擊的「鏡子」（Looking Glass）行動，但EC-135於2000年退役後，該任務轉由E-6B負責；隨著美空軍去年12月發布市場意向調查書，表明將使E-6B執行的任務重新回到空中指揮管制機上，代表美空軍將重掌「鏡子」任務，並尋求執行此任務的新型飛機。

E-6B被稱為「末日飛機」，主要負責「接管與撤離」任務，即在核戰爆發、地面節點失效時擔任空中通訊中繼，讓美國總統、國防部長與其他高級官員，有效指揮飛彈潛艦與戰略轟炸機等核武戰力。

報導說，美軍新一代「末日飛機」E-130J「鳳凰2型」（Phoenix II）仍在研發中，因此NAVAIR於2022年與諾斯洛普格魯曼公司簽約升級E-6B指揮和通訊設備，並自2023年開始接收升級後的第2批次版本，如今再與柯林斯航太簽約，加速推進E-6B現代化進程。

