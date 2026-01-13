美海軍F-35飛官首模擬指揮「忠誠僚機」 還射飛彈命中目標

圖為美軍飛官在JSE中實施演訓之情形。（取自美國海軍航空系統司令部官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國海軍航空系統司令部（NAVAIR）5日表示，旗下的F-35戰機飛官，日前成功在飛行模擬器中演練操控多架無人機、完成實戰模擬測試，推進美軍「有／無人組合」（MUM-T）協同作戰架構，也為美軍的「忠誠僚機」計畫立下新里程碑。

美海軍航空系統司令部指出，其所屬F-35戰機飛官日前於馬里蘭州的帕圖森河海軍航空站（NAS Patuxent River）實施例行戰術演訓，以該型機專用的「聯合模擬環境」（Joint Simulation Environment, JSE）模擬器，搭配觸控式平板、自主軟體操控多架「忠誠僚機」，模擬編隊飛行、協同作戰，並發射精準導引飛彈命中目標，完成接戰程序演練。

請繼續往下閱讀...

美海軍空戰中心飛行測試分處指揮官埃文斯少將（Rear Adm. Todd Evans, NAWCAD Commander）表示，「現代戰爭對於飛行員的要求愈來愈高」，這項成果顯示JSE有助飛官掌握未來戰場所需的先進戰術能力，進一步推動美軍發展「協同作戰無人機」（CCA，又稱「忠誠僚機）並建立「有／無人組合」協同作戰架構，肆應潛在的高強度戰場威脅。

美國《國防新聞》（Defense News）報導指出，事實上，美國空軍去（2025）年就曾在埃格林空軍基地（Eglin AFB）實施相關演訓，以美軍陸戰隊的F-35、空軍F-22戰機，搭配2架XQ-58A無人機進行機動演練，創下跨軍種、跨平台的有／無人協戰驗證；另據新財年規劃，美軍計畫整合EA-18G電戰機、E-2D預警機，以及F/A-18E/F戰機等儎台至JSE系統，提升美軍多域作戰的模擬訓練成效。

此外，F-35戰機製造商洛克希德．馬丁集團近日宣布，去年向全球客戶交付的該型機數量創下新高、來到191架，比2021年的142架顯著提升，不只產能勝過歐美盟邦他型機，也凸顯該機產線已趨於成熟穩定。

