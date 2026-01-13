俄動用極音速飛彈轟烏 美譴責「莫名其妙」升級衝突

美國常駐聯合國副代表布魯斯表示，俄羅斯的行動有可能擴大和加劇俄烏衝突。（歐新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕俄羅斯8日晚間出動數百架無人機和數十枚飛彈，包括威力強大的極音速飛彈「榛果樹」（Oreshnik），對烏克蘭發動猛烈轟炸。美國12日指責俄羅斯在川普政府試圖推動烏克蘭和平談判之際，使俄烏衝突「危險且莫名其妙地升級」。

根據《美聯社》報導，在俄羅斯發動攻勢的前幾天，烏克蘭及其盟友才宣布，在關於美國主導的和平協議達成後如何保護烏克蘭免受俄羅斯進一步侵略方面取得重大進展。美國常駐聯合國副代表布魯斯（Tammy Bruce）12日在安理會緊急會議上表示，俄羅斯的行動有可能擴大和加劇戰爭。

布魯斯指出，俄羅斯上週在烏克蘭與北約盟國波蘭接壤的邊境附近，發射1枚可攜帶核彈頭的「榛果樹」飛彈。她強調，在充滿達成和平協議巨大潛力的時刻，雙方都應該尋求緩和局勢的途徑。

布魯斯聲稱，美國對衝突中「驚人傷亡人數」深感痛惜，並譴責俄羅斯不斷升級對烏克蘭能源和其他基礎設施的襲擊。

布魯斯提醒俄羅斯，大約1年前俄羅斯曾投票贊成安理會1項呼籲結束俄烏衝突的決議。她說：「本著這項決議的精神，俄羅斯、烏克蘭和歐洲必需認真追求和平，結束這場噩夢。」

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）則告訴安理會，除非烏克蘭總統澤倫斯基「恢復理智」，同意接受切實可行的談判條件，否則將繼續以軍事手段解決問題。

涅班濟亞說「他（澤倫斯基）早就被警告過，每拖延一天談判條件對他來說只會越來越糟。同樣，每次對俄羅斯平民的卑鄙襲擊都將招致嚴厲回應。」

