還是有人買俄系裝備 俄副總理稱武器訂單達700億美元創紀錄

圖為俄羅斯空軍Su-30戰機。（圖取自俄羅斯國防部）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕俄系裝備在俄烏戰場上表現不如歐美裝備，即便如此，其低廉的價格仍受部分國家青睞。俄羅斯第一副總理曼圖羅夫近期表示，俄羅斯的武器出口創下歷史新高，2025年已累計簽署價值700億美元（約新台幣2兆2153億元）的國防合約。

軍聞網站「Defence Blog」報導，曼圖羅夫12日向普廷2025年經濟數據時表示，俄羅斯武器出口的積壓訂單在2022年前從未超過550億美元，但如今簽署的合約總額已達到700億美元，創下歷史新高。他認為這個趨勢會持續下去，他將訂單成長歸結於俄羅斯在烏克蘭進行的特別軍事行動，已引起國外興趣，他說這些在軍事行動中經過驗證的裝備可獲得推廣。

他並強調，包括電戰設備、無人機系統、多管火箭系統以及防空系統和航空裝備，已受到國外關注。

但報導也指出，曼圖羅夫去年12月26日曾告訴國家媒體，指出由於俄羅斯的戰時需求，出口仍受到限制，部分對外合約交付已被推遲，需要優先處理俄國國防部的任務。但他表示，這個情況不會持續很久。

報導指出，曼圖羅夫的聲明代表俄羅斯打算將戰時數據做為重要宣傳工具，俄羅斯國防部著重於強調S-300和S-400防空系統、「獵戶座」和「柳葉刀」無人機，以及升級版多管火箭系統等系統的實戰性能。

俄羅斯的出口成長大部分也來自於那些已受制裁、採購選擇有限的客戶，或是多年前簽訂的合約，例如向印度交付S-400防空系統，或向阿爾及利亞交付的蘇-34戰鬥機。購買俄羅斯軍事系統的國家包括在亞洲、非洲和中東的長期合作夥伴，他們仍然將俄羅斯視為低成本供應商。

