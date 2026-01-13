50公噸鋼鐵怪獸戰場首秀 德製「山貓」運抵烏克蘭 比俄軍戰車還重

德國萊茵金屬證實向烏克蘭交付首批KF41「山貓」步兵戰鬥車。該車重達50公噸，配備30公厘機砲與先進觀瞄系統，防護力優於多數現役步兵戰鬥車。（圖：德國萊茵金屬）

〔編譯陳成良／綜合報導〕西方最先進的地面載具之一抵達烏俄戰場，德國軍火巨擘萊茵金屬（Rheinmetall）1月12日證實，已根據2025年底簽署的合約，向烏克蘭武裝部隊交付首批「山貓」（Lynx）KF41步兵戰鬥車。這批由德國政府資助的先進裝備，具備對抗無人機的空爆彈藥能力與重型防護裝甲，將為烏軍機械化部隊提供超越俄製舊型裝備的生存率。

據軍事媒體《Army Recognition》報導，這份合約價值落在數千萬歐元區間，首批交付數量為5輛。雖然數量不多，但這標誌著KF41正式進入實戰驗證階段。萊茵金屬強調，這些車輛是專為烏克蘭戰場需求配置，雖然此前曾有測試傳聞，但這是官方首度確認該型車輛正式服役。

KF41山貓並非單純的運兵車，而是一款重達50公噸的重型戰鬥平台，重量甚至超過俄軍T-72主力戰車。其配備850千瓦柴油引擎，道路極速超過每小時65公里，能跟隨西方主力戰車進行越野機動。車內可搭載3名乘員與8名步兵，並採用模組化裝甲設計，防護力符合北約最高標準，能抵禦反戰車地雷與簡易爆炸裝置（IED）攻擊。

請繼續往下閱讀...

配備30公厘機砲 具備「獵殲」能力

火力方面，KF41搭載「LANCE 2」砲塔，主武器為30公厘機砲，並可選配反戰車飛彈。針對烏克蘭戰場充斥的無人機與壕溝戰環境，該砲塔支援「可程式化空爆彈藥」（programmable airburst ammunition），能有效殺傷掩體後的步兵或擊落空中盤旋的遊蕩彈藥。

此外，該車具備先進的數位化射控系統，指揮官與射手擁有獨立觀瞄設備，具備「獵殲」（hunter-killer）能力，即射手攻擊當前目標時，指揮官可同時搜尋下一個目標並瞬間交接火控，大幅縮短反應時間。

建立在地產線 強化長期抗戰能力

分析指出，相較於烏軍現有的美製M2A2布雷德利（Bradley）或瑞典CV90步兵戰鬥車，KF41擁有更強的未來擴充性與防護力。首批5輛車的主要任務在於驗證後勤與訓練體系，為未來更大規模的訂單及烏克蘭在地生產奠定基礎。萊茵金屬已計畫在烏克蘭建立生產線，顯示德國對烏克蘭長期國防自主的支持。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法