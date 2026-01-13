暴風雨加地獄火？ 美製能防空的四驅沙灘車疑已投入俄烏實戰

由美國公司V2X推出的「暴風雨」機動防空系統，疑似出現在烏克蘭空軍新年度形象影片中，由於該裝備去年10月才推出，僅花4個月不到就投入作戰，引發關注。（擷自烏克蘭空軍作戰司令部Facebook影片）

〔記者陳治程／綜合報導〕烏克蘭「基輔獨立報」（Kyiv Independent）11日報導，該國空軍日前釋出一段影片，剪輯了多款裝備攔截俄軍威脅的畫面，並包含一段深夜拍攝的車儎平台接戰影像，但這款裝有彈藥的美製四驅沙灘車，上頭裝的竟是一具「地獄火」飛彈發射器，而這款儎台也僅在數月前的美陸軍協會年會亮相，如今已投入戰場運用，引發軍事社群討論。

報導指出，這段烏克蘭空軍作戰司令部（UAF Command）在本（1）月初發布的新年度形象影片顯示，一款名為「暴風雨」（Tempest）的車載機動防空系統已投入前線戰場，用於攔截俄軍夜間發射的攻擊無人機，值得一提的是，這款由美國公司研發整合的新型儎台，從首度亮相到投入戰場，前後僅不到半年。

事實上，這款防空系統是由美國V2X公司打造，以高機動性四驅沙灘車結合飛彈發射器的全新裝備，上頭搭載的飛彈，是已廣為武裝直升機所用的AGM-114「地獄火」（Hellfire）反裝甲飛彈；報導指出，該系統可攔截慢速的攻擊無人機、直升機及其他低空飛行目標，並具全天候作戰能力。烏軍雖未明指其掛載的地獄火飛彈型號，但報導分析，該彈不排除為AGM-114L「長弓地獄火」。

去年美國陸軍協會年會暨軍備展（AUSA），V2X公司就曾展示過「暴風雨」機動防空系統。（美國V2X公司官方Facebook）

而在此前，烏克蘭空軍多次揭露西方國家軍援的先進防空武器，並高度仰賴以反制俄軍威脅，包含美製「愛國者」、德製IRIS-T短程防空飛彈，另有美國、挪威共同研發的「國家先進地對空武器系統」（NASAMS），以及法、義聯手打造的「SAMP-T」等防空系統，用以攔截俄軍巡弋飛彈和彈道飛彈；另外，德製的「獵豹」（Gepard）防空車、Skynex防空砲也都上鏡，共同攔截潛在的無人機威脅。

