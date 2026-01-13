自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

俄推裝中國引擎的噴射版「天竺葵」無人機 可能掛飛彈獵殺烏軍機

2026/01/13 17:04

俄羅斯投入新型「天竺葵-5」（Geran-5）噴射無人機（圖），該機被指抄襲伊朗設計並搭載中國製民用噴射引擎，未來更計畫掛載空對空飛彈以獵殺烏克蘭戰機。（圖取自Defense Express）俄羅斯投入新型「天竺葵-5」（Geran-5）噴射無人機（圖），該機被指抄襲伊朗設計並搭載中國製民用噴射引擎，未來更計畫掛載空對空飛彈以獵殺烏克蘭戰機。（圖取自Defense Express）
〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯對烏克蘭的空襲手段再進化。烏克蘭國防情報局（DIU）披露，俄軍近期開始投入一款代號為「天竺葵-5」（Geran-5）的新型噴射無人機。不同於以往因引擎聲吵雜而被戲稱為「小摩托」或「割草機」的慢速自殺無人機，這款新武器不僅搭載了中國製噴射引擎，更計畫掛載空對空飛彈，轉型為能獵殺烏克蘭戰機的「無人戰鬥機」。

據烏克蘭軍事媒體《Defense Express》報導，「天竺葵-5」與常見的三角翼「天竺葵-2」（Geran-2，即伊朗Shahed-136）截然不同，它採用傳統氣動佈局，外型更像是一枚巡弋飛彈。數據顯示，其射程約1000公里，翼展達5.5公尺，攜帶約90公斤的彈頭。

最引人注目的是其動力來源。「天竺葵-5」搭載了中國製造的「Telefly」系列噴射引擎，這類引擎在民用市場上相當常見且易於取得。此外，為了降低成本與整合供應鏈，該機內部整合了「Kometa」抗干擾衛星導航系統、民用3G/4G數據機，以及基於廉價電腦「樹莓派」（Raspberry-based）的追蹤器，展現了俄軍利用商規零件拼裝長程武器的能力。

抄襲伊朗Karrar 擬掛R-73飛彈獵殺烏機

情報指出，「天竺葵-5」在本質上是伊朗「卡拉爾」（Karrar）無人機的翻版。Karrar是伊朗第一款噴射無人機，曾在2023年測試掛載AD-08防空飛彈擊落空中目標。

烏克蘭情報部門警告，俄羅斯正複製此一概念，研發掛載R-73空對空飛彈的「天竺葵-5」變體。這意味著該無人機將不再只是自殺攻擊武器，而是具備攔截能力的「無人戰機」，對烏克蘭空軍構成新威脅。此外，俄軍也計畫利用Su-25攻擊機在空中投放「天竺葵-5」，以進一步延伸其打擊範圍。

