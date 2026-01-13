嚴密掌握中共軍演、軍機擾台 李棟樑走訪空軍北部駐軍讚堅守崗位

軍友社榮譽理事長李棟樑（右2）慰勞空軍偏遠駐軍。（軍聞社）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍去年底對我實施「正義使命-2025」軍演，軍機、軍艦擾台未曾停歇，為了慰勞官兵辛勞，軍友社榮譽理事長李棟樑今日前往北部山區慰勞空軍偏遠單位。他表示，他對於官兵24小時堅守崗位，長期默默守護國家安全付出表示感謝，也藉此慰勞官兵長期堅守崗位的辛勤付出。

「軍聞社」今日報導，李棟樑今日在國防部副部長鍾樹明上將、空軍副司令王德揚中將、軍友社秘書長簡士偉、政戰局長史順文中將等人陪同，前往北部地區慰問空軍所屬部隊，李棟樑除頒發慰問金及秋節禮品，並與官兵們一同用餐，感謝他們24小時堅守崗位，長期默默守護國家安全的付出，也藉此慰勞他們長期堅守崗位的辛勤付出。

李棟樑對官兵說：「你們辛苦了！我很想念你們！」並逐一向官兵握手寒暄，關心工作與生活概況，也特別叮囑官兵留意山區多變的氣候環境，照顧好自身健康。他還特別到各哨所慰問執勤人員，把軍友社及社會各界的關懷，傳遞給每位國軍弟兄姐妹，讓官兵們在執勤過程中，也能感受到溫暖與支持。

