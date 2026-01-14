南韓KF-21戰機提前完成研發飛測 下半年首批20架開始交付

南韓歷時20年研發的首款國造戰機KF-21「獵鷹」完成飛行測試後，軍方已採購40架新機。（歐新社資料照）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕南韓國防採購計畫管理局（DAPA）13日宣布，自製KF-21戰機已完成研發飛行測試計畫；目前啟動的「第1批次」（Block 1）量產機型，可望自下半年開始交付，大幅提升南韓空軍制空打擊戰力。

「韓聯社」報導，KF-21首架原型機2022年7月首度升空試飛迄今，在42個月內已執行逾1600架次飛行測試，完成約1萬3000項測試評估，由南韓航太公司（KAI）研發的KF-21戰機4號原型機，12日在慶尚南道泗川空域完成最後一次飛行測試任務，進度大幅提前2個月。

報導指出，KF-21「獵鷹」戰機，測試後期將測試空域從泗川延伸至瑞山，針對空中加油作業、異常飛行狀態下的改出操作進行測試，證明整體性能與系統可靠性符合原定性能指標。期間並先後執行「流星」（Meteor）中程空對空飛彈、M61A2型20公厘機砲與IRIS-T短程空對空飛彈的射擊測試，實施極限姿態下的飛行控制恢復能力等高難度測試，充分驗證了作為四代半戰機的實戰能力。

由於期間未發生重大意外，2024年通過初始作戰測評（IOT&E）後，已啟動首批20架量產計畫。

綜合相關新聞，採用機腹半埋入式掛彈設計的第1批次量產型，可望自下半年起出廠交付；根據南韓空軍規劃，下一款「第2批次」將修改外型、配備機腹彈艙，以提升匿蹤性能；而「第3批次」將升級航電設備，把機首的「紅外線搜索追蹤」（IRST）系統，換成與F-35同級的「光電標定系統」（EOTS），藉此提升目獲與識別能力，鞏固未來空中作戰優勢。

另外，KAI先前並公布KF-21的單價，僅具空戰能力的Block 1版本為8300萬美元（約新台幣26.1億元），而多用途Block 2版本則為1.12億美元（約新台幣35.2億元），與F-35戰機單價相近，但考量載彈量和動力等因素，性價比則相當高。

