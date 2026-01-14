美陸軍現代轉型中 今年要提前籌獲MV-75直升機 還要九人座ISV

去年10月於美國陸軍協會年會（AUSA）上展出的MV-75新一代傾斜翼直升機。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國戰爭部長赫格塞斯去年5月啟動「陸軍轉型倡議」，除整併多個業管司令部，更大幅調整部隊編裝，持續朝機動、靈活作戰的目標邁進。其中，用以接班黑鷹直升機的MV-75型機，原定2031年服役，現已被提前至今（2026）年起陸續籌獲，並將搭配中大型無人機強化戰力，步兵單位也將在2年內獲新型載具，強化戰時機動性。

美國《國防新聞》（Defense News）報導，美陸軍參謀長喬治上將（Gen. Randy George）表示，其向貝爾採購的MV-75新一代傾斜翼直升機，原先預劃在2031年至2032年間交付，但最新期程已大幅提前，他強調，陸軍對新直升機的需求孔急，因此最快在今（2026）年底前就能接收首架新機。

美國陸軍第10山地師第10航空戰鬥旅，去年12月編成首支攻擊無人機連，提升現代化作戰優勢。（美國陸軍官網）

在新興戰力方面，喬治還提及戰鬥航空旅（combat aviation brigade）將配賦大量的3至5級無人機、而5級無人機約當MQ-9型機大小，與此同時，第10山地師（10th Mountain Division）也成立無人機部隊，藉以提升現代所需的無人機作戰能力。

美陸軍步兵旅將在未來2年內籌獲九人座的「步兵班用載具」（ISV），並同步籌獲「新一代班用武器」（NGSW），提升作戰機動性及火力。（通用汽車官網）

此外，為提升作戰機動性，現行的「步兵戰鬥旅」（infantry combat brigade team）在未來一年半內還將獲得新型的九人座「步兵班用載具」（Infantry Squad Vehicle, ISV），並換裝「下一代班用武器」（NGSW）提升打擊火力。

喬治強調，未來將積極尋求一線部隊的使用回饋，作為導入新科技、新裝備的改進參考，有別於以往由上至下的管理決策，讓基層官兵找出真正適用於戰場的裝備。

