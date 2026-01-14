川普大帝說打就打！ 去年上任至今已軍事攻打至少7國丶6恐佈組織

美軍B-2轟炸機在去年6月打擊伊朗核設施時，扮演關鍵角色。（法新社檔案照）

〔記者羅添斌／台北報導〕美國總統川普自去年一月上任至今，美軍至少以軍事行動在各國及地區執行了約600餘次的空襲（包含與盟軍合作），頻率超過前任政府同期數字，在川普大帝的指示下，美軍從去年一月至今攻打了7個國家丶6個恐怖組織，除了展現強悍的軍事力量，塑造美國是世界秩序維護者的地位，更是向中國丶俄羅斯丶北韓等國展示肌肉，威嚇他們不要輕易引爆地區軍事危機。

伊朗抗議活動情勢上升，伊朗政府進行血腥鎮壓，死傷人數持續飆升，但由於伊朗政府下令斷網，伊朗內部真實狀況難以對外傳遞。美國總統川普13日接受美國媒體專訪時強調，若伊朗當局本週開始「絞死」抗議者，他將會採取「非常強硬的行動」，各國也緊盯著美軍動態持續關注後續的發展。

請繼續往下閱讀...

美軍林肯號航艦是最有可能馳援中東的兵力之一。（美聯社檔案照）

川普政府這個任期內採取「以實力求和平」（Peace through Strength） 的強硬外交，自去年一月至今，主要攻擊的國家包括：伊朗、委內瑞拉、敘利亞、伊拉克、葉門、索馬利亞、奈及利亞。恐怖組織方面則有伊斯蘭國 （ISIS）、青年黨 （al-Shabab）、胡塞武裝 （Houthis）、委內瑞拉太陽卡特爾 （Cartel de los Soles）。

此外，針對潛在威脅，川普也曾公開撂話可能針對墨西哥境內的毒品卡特爾（Drug Cartels） 實施飛彈或無人機打擊。

美軍自去年一月至今發動的軍事行動如下：

2025 年

2月 1日：索馬利亞。美軍對索馬利亞境內的極端組織「青年黨」（al-Shabab） 實施空襲。

3月 13日：伊拉克。美軍領導的聯軍在伊拉克安巴爾省發動空襲，擊斃了 ISIS 二號領導人阿爾-里法伊 （Abdallah Makki Muslih al-Rifai）。

3月 15日 - 5月 6日：葉門。針對受伊朗支持的「胡塞武裝」（Houthis） 發動大規模空襲行動，目標包括指揮中心、防空系統與武器庫。此行動在 5月經由阿曼斡旋達成停火後暫時結束。

6月 22日：伊朗。美軍執行名為「午夜鐵鎚行動」（Operation Midnight Hammer） 的軍事行動，派遣 7 架 B-2 幽靈戰略轟炸機攻擊伊朗多處深埋地下的核設施。

9月：委內瑞拉近海。美軍開始在加勒比海與東太平洋針對委內瑞拉涉嫌走私毒品的船隻實施攔截與精確打擊。

12月 19日：敘利亞。美軍對敘利亞境內的極端組織「伊斯蘭國」（ISIS） 目標發動攻擊。

12月 25日：奈及利亞。美軍針對該國境內的恐怖組織實施軍事打擊。

12月 31日：委內瑞拉本土。美軍首度打擊委內瑞拉本土的港口設施，摧毀了美方認定用於毒品恐怖主義的裝載設施。

2026 年

1月 3日：委內瑞拉並逮捕馬杜羅。 美軍執行名為「決心行動」（Operation Resolve） 的突襲，特種部隊滲透進入委內瑞拉首都加拉加斯，成功俘虜委內瑞拉總統馬杜羅 （Nicolás Maduro） 及其妻子，並將其送往美國受審。

1月 8日 - 10日：索馬利亞與敘利亞。美軍再度對索馬利亞的「青年黨」與「伊斯蘭國」分支，以及敘利亞境內的「伊斯蘭國」多處目標進行大規模打擊，以報復美軍人員先前遭受的攻擊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法