軍情動態

NASAMS防空系統可望獲新型飛彈 挪威擬整合烏製防空飛彈

2026/01/14 15:13

圖為NASAMS防空系統。（取自北約盟軍空中司令部官方臉書）圖為NASAMS防空系統。（取自北約盟軍空中司令部官方臉書）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕烏克蘭飛彈技術在俄烏戰爭中發展迅速，挪威外交大臣艾德12日在基輔表示，挪威正努力將烏克蘭製造的攔截飛彈或彈頭整合進NASAMS防空系統，目標是提高飛彈的產量和數量，且不需改變NASAMS指揮、雷達或發射系統架構，減少對昂貴飛彈的依賴。

軍聞網站「Army Recognition」報導，艾德表示，挪威正在加強對烏克蘭防空飛彈的支援力道，並深化與烏克蘭國防製造商的工業聯繫。他強調，當前防空面臨的關鍵問題是飛彈價格昂貴且數量有限，使得持久防禦變得困難。為了解決問題，挪威希望在不改變現有防空體系的前提下，生產成本更低、產量更大的武器；此前澤倫斯基曾在去年8月表示，與挪威的合作可能促成烏克蘭聯合生產NASAMS系統。

報導指出，儘管尚未正式選定任何飛彈或系統，但多種烏克蘭武器都可能成為NASAMS系統整合的潛在候選武器。重點在於烏克蘭的攔截彈或彈頭能否與NASAMS的發射裝置、雷達和指揮系統無縫運作，而非具體選擇某一飛彈。

可能的烏克蘭飛彈包括R-73衍生的短程飛彈、配備紅外線或雷達導引的R-27中程飛彈的各種型號，以及UP-277飛彈，其空射射程約為80公里。除了飛彈之外，烏克蘭的攔截無人機也被考慮作為攔截彈頭，用於對抗諸如「沙赫德」無人機等低成本空中威脅。

報導指出，艾德將這項合作描述為與烏克蘭國防製造商的夥伴關係，而非簡單的供應鏈安排，這與澤連斯基先前的預期相符，即更廣泛的合作可能促成在烏克蘭聯合生產NASAMS系統或零件。

報導說，先前獨立機構分析估計，自全面戰爭爆發以來，俄羅斯軍隊平均每天向烏克蘭發射超過24枚飛彈和無人機，代表烏克蘭的防空系統每月必須應對超過700個目標。同時，挪威仍在努力在近期內向烏克蘭交付更多飛彈，這表明雙方正在同時推進短期供應和長期生產。

