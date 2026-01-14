因應飛彈部署及機動需求 軍方規劃復編陸戰77旅丶新編空軍警衛旅

海軍陸戰隊「戒護營」的核心任務是保衛未來濱海作戰指揮部的機動飛彈車及雷達車組，他們會在飛彈車入陣地前進行偵察、入陣地後執行周圍警戒。（資料照、國防部提供/本報合成）

〔記者羅添斌／台北報導〕為有效因應共軍軍事威脅，軍方近年增加反艦飛彈丶防空飛彈的部署，各型飛彈陣地丶機動發射車組機動部署上的警衛安全任務需求大量增加，軍政人士今天指出，軍方考慮復編海軍陸戰隊77旅丶新編空軍一個警衛旅，擔任反艦丶防空飛彈陣地丶雷達站及機動部署時的警衛安全工作。

軍政人士並表示，復編的陸戰77旅及新編一個空軍警衛旅，除了領導幹部之外，人數日漸增多的義務役士兵將是這兩個旅級單位的主力。

至於復編及新編的期程，軍政人士說，今年下半年將進入復編丶新編單位的整備期，預計在明年元旦就有機會成軍。

保護快速布雷艇的海上戒護兵力，目前是由海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊執行。（資料照）

在反艦飛彈部隊部分，目前國造的雄二丶雄三及增程雄三雄風系列反艦飛彈，都已陸續撥交部隊使用，美製岸置魚叉反艦飛彈將依期程交運來台，海軍目前的反艦飛彈部隊為海鋒大隊，今年7月將併入新成立的濱海作戰指揮部，成立北中南東四個打擊群，而為執行日漸增加的反艦飛彈部隊警戒安全任務，海軍陸戰隊去年已在防空警衛群下設立一個戒護營，第二個戒護營也將成立。

軍政人士今天指出，由於飛彈部隊戒護安全任務需求增加，軍方評估要將戒護部隊升級，並且將過去被裁撤的陸戰隊第77旅復編，專責基地丶雷達站與飛彈部隊的警衛安全任務，屆時，海軍陸戰隊將重現有三支旅級作戰部隊（66旅丶99旅丶77旅）的盛況。

至於防空飛彈部隊方面，目前以天弓三型及愛國者三型飛彈為防空主力。空軍在政府遷台前，在中國大陸就曾設有空軍警衛旅等單位，政府遷台之後，空軍警衛單位不斷遭到併編丶整合，防砲部隊於民國80年併編空軍警衛指揮部，成立「空軍防空警衛司令部」，負責指導防空作戰與地面警衛作戰任務，但民國95年執行和平專案演習時，空軍的警衛部隊又移編給憲兵，改稱空軍憲兵。

如今的「空軍防空暨飛彈指揮部」目前所轄有791至795等5支飛彈旅，空軍評估在雷達丶飛彈陣地的警衛安全，以及機動部署的警戒安全需求，認為有新編警衛旅的必要，若一切進行順行，新編的空軍警衛旅，將成為「空軍防空暨飛彈指揮部」所屬的第6個作戰旅級單位。

防空飛彈部隊方面，目前以天弓三型及愛國者三型飛彈為防空主力。圖為天弓三型飛彈的機動發射車組。（，資料照）

