俄羅斯極音速飛彈被拆解...裡面竟然有真空管

烏克蘭專家拆解俄軍最新型「榛果樹」極音速飛彈殘骸，驚見內部電子迴路竟使用二戰時期的古董「真空管」（左），技術落後令人傻眼。（圖翻攝CNN畫面）

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯引以為傲的新型極音速武器，內部構造竟充滿了「古董味」？據烏克蘭軍事媒體《Defense Express》報導，烏克蘭基輔法醫鑑識科學研究所在拆解俄軍「榛果樹」（Oreshnik）中程彈道飛彈的殘骸時，驚訝地發現其電子迴路中，竟然包含了過時的「真空管」組件。

針對這項發現，俄羅斯方面迅速提出辯解，宣稱使用真空管是為了讓飛彈具備抵抗核爆時產生的「電磁脈衝」（EMP）能力，因為現代半導體晶片容易被EMP燒毀。俄方將其包裝為一種「無可比擬」的獨特技術選擇。

然而，報導打臉這種說法，直指這只是延續蘇聯時代掩飾技術落後的慣用藉口。雖然全真空管系統確實抗EMP，但其體積龐大、耗電且高熱，根本不適合現代飛彈。專家指出，現代抗EMP技術早已透過遮蔽、濾波與特殊材質（如藍寶石基板）解決，根本不需要回頭用真空管。

落後美軍半世紀 連1960年代義勇兵飛彈都不如

為了證明俄軍技術的落後，報導舉了美國「義勇兵三型」（Minuteman III）洲際彈道飛彈為例。這款早在1960年代研發、1970年服役的美軍飛彈，其導引系統就已採用早期的數位電腦與積體電路（IC），完全沒有真空管，卻依然具備在核戰環境下運作的抗EMP能力。

美軍早在1960年代研發的「義勇兵三型」洲際飛彈，導引系統就已採用積體電路，並具備抗核爆電磁脈衝能力，狠狠打臉俄方「用真空管是為了防核爆」的辯詞。（圖取自美國國家航空太空博物館）

這意味著，俄羅斯2026年發射的「最新銳」飛彈，在電子技術上甚至不如美國半個世紀前的產品。分析認為，這證實了在西方嚴厲制裁下，俄羅斯軍工產業正面臨嚴重的晶片荒，被迫使用過時零件來拼湊先進武器。

