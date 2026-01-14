劍指中國奪台野心！川普「金穹」系統落腳關島 1原因曝選定內幕

美國總統川普去年5月下旬宣布啟動美國「金穹」重層防禦系統計畫。（美國白宮官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對台海情勢升溫，美軍正加速強化西太平洋的防衛能力。據《福斯新聞網》（Fox News Digital）報導指出，總統川普提出的「金穹（Golden Dome）尖端飛彈防禦系統，將在關島進行首度測試。關島眾議院代表莫蘭（James Moylan）證實，一個陸軍營即將進駐，因為這裡正是川普屬意驗證系統效能的首選之地。

莫蘭指出，關島作為美國最西端的領土，其戰略地位自第二次世界大戰以來始終關鍵。他強調，目前中國正圖謀奪取台灣，使該區域成為全球情勢最緊張的熱點，這正是關島必須優先部署「金穹」的原因。莫蘭直言，雖然美國在該區擁有澳洲、日本及菲律賓等盟友，但關島身為美國領土，其防禦直接關係到美國國土安全。

白宮發言人凱莉（Anna Kelly）表示，金穹系統將利用次世代技術，因應不斷演變的威脅環境。這項計畫的推進，正值川普要求將2027年國防預算大幅提高至1.5兆美元（約新台幣47.05兆元）之際。

川普政府已在先前的稅收與邊境安全法案中，爭取到近250億美元（約新台幣7842.5億元）用於金頂計畫。美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）曾表示，金穹系統的架構包含「太空攔截器」與感測器。相較於以色列用於攔截短程火箭的「鐵穹」，美國的「金穹」是放大比例後的進化版，旨在分階段建構能防禦彈道飛彈、極音速飛彈及巡弋飛彈的全面防護網。

莫蘭強調，增加國防預算以推動該計畫至關重要，其目的在於保護關島居民與所有盟友，並確保能第一時間攔截空中威脅。根據美軍公開資訊，包含林肯號（CVN 72）航艦在內的部隊近期持續在該海域執行相關軍事測試任務。戰爭部目前尚未針對具體的測試時間表提供進一步細節。

