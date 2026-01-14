自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

烏克蘭國防部長換人 費多羅夫：推動AI與無人機戰略減傷亡

2026/01/14 20:11

烏克蘭新任國防部長費多羅夫說，他主張使用更多無人機與人工智慧，以減少戰爭傷亡。（路透資料照）烏克蘭新任國防部長費多羅夫說，他主張使用更多無人機與人工智慧，以減少戰爭傷亡。（路透資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭國會今（14）日任命費多羅夫（Mykhailo Fedorov）接任國防部長。費多羅夫主張革新與改革，以增強軍力，對抗俄軍侵略。

現年34歲的費多羅夫先前擔任第一副總理與數位轉型部長，他曾在烏俄前線部署星鏈（Starlink）終端設備，改善烏軍通訊能力，並在建立「無人機防線」方面發揮了重要作用，是推動烏軍以高科技戰術抵抗俄軍侵略的關鍵人物。

《路透》報導，費多羅夫今日在國會針對他的人事任命表決前表示：「如今，在過時的組織架構下運用新科技打仗是不可能的。我們的目標是改變系統：改革軍隊、改善前線基礎建設、革除謊言及貪汙、讓領導力還有信任成為新的文化。」

費多羅夫還說，他的改革會著重在軍隊數位化，例如使用更多無人機、人工智慧（AI）、廣泛運用科技，他強調：「更多的機器人，更少的損失。更多科技，更少傷亡。」

