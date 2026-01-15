20萬士兵擅離職守、200萬人逃兵 烏克蘭新防長點出烏軍困境

費多羅夫14日透露烏克蘭有20萬名士兵「擅離職守」，更有200萬名烏克蘭人因「逃避兵役」而被通緝。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭政府進行人事更替，烏克蘭國會14日任命費多羅夫（Mykhailo Fedorov）接任國防部長，由於烏克蘭軍隊多年來持續承受巨大壓力，有關士氣低落和逃兵率高的傳言甚囂塵上，而費多羅夫14日透露烏克蘭有20萬名士兵「擅離職守」，更有200萬名烏克蘭人因「逃避兵役」而被通緝，這也是首度有烏克蘭官員證實烏軍內部的嚴重問題。

根據《CNN》報導，根據烏克蘭法律，所有18至60歲的男性都必須在軍隊登記，並隨時攜帶相關證件，但只有25至60歲的男性才可能被動員。烏俄戰爭開打後，烏克蘭戒嚴令禁止所有年齡在23歲至60歲之間、符合服兵役條件的男性離開該國，但至今已有數萬人非法逃離。

請繼續往下閱讀...

烏克蘭總統澤倫斯基14日與費多羅夫會面後強調，烏克蘭的動員進度需要更加廣泛地革新。下週才滿35歲的費多羅夫在成為國防部長之後，成為烏克蘭史上最年輕的國防部長。

費多羅夫主張革新與改革，著重在軍隊數位化層面，費多羅夫點出的烏軍人力資源問題也讓技術進步顯得更加重要，費多羅夫強調：「機器人越多，損失就越少；技術越先進，死亡就越少。烏克蘭英雄的生命至高無上。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法