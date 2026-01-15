德國宣布採購8架MQ-9B無人機 促進北約作業互通性

圖為2024年飛越荷蘭領空、隸屬美國空軍的MQ-9A「死神」無人機。（荷蘭國防部官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國通用原子（GA-ASI）12日宣布，德國國防部現已正式簽約採購8架MQ-9B無人機，跟進北約盟邦加入「海上衛士」（SeaGuardian）的操作行列，深化各國部隊作業互通性之時，也強化北約在波羅的海、北海周邊的海域覺知及反潛作戰能量。

通用原子表示，德國國防軍裝備、資訊與後勤支援局（BAAINBw）及北約軍備局（NSPA）共同宣布採購8架MQ-9B「海上衛士」無人機，附帶4套地面控制站（GCS）設備，首架新機預計2028年交付。

請繼續往下閱讀...

軍聞網站「Army Recognition」報導，鑑於俄國侵略野心未減，德國在採購MQ-9B無人機後，未來將搭配德海軍現役的P-8A反潛巡邏機隊，針對波羅的海海底管線等關鍵基礎設施加強巡邏，藉以拓展廣大海域巡邏任務範圍。

德國國防部在通用原子、北約軍備局代表共同見證下，於12日正式簽約採購8架MQ-9B無人機。（美國通用原子官網）

通用原子的MQ-9B系列無人機具備優異的滯空性能與情監偵能量，除最大航程逾1萬1千公里、續航力達40小時以上，其最高作業升限也有1萬3千公尺；搭配機翼下模組化酬載設計，其9具派龍可視任務需求彈性選用感測器或武裝。不過，德軍計畫為其配備聲納浮標投放莢艙、光電感測器（EO）以獲取情資，進而引導友軍艦艇和反潛機隊攻擊水下目標，提升協同作戰效能。

報導補充，由於英國、丹麥等北約盟邦已採購MQ-9B，德國海軍將可透過同型機隊搭配執勤，強化資訊共享效率、後勤維保彈性與作業互通性，嚴密監控波羅的海與北海區域動態，防堵潛在威脅。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法