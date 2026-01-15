王定宇：已定位失事F-16V戰機位置 空軍出動搜救 但須外國團隊支援

編號6700的空軍五聯隊F-16V單座型戰機昔日平安返航落地的畫面。（本報資料照，記者游太郎攝）

〔記者陳治程／台北報導〕空軍五聯隊6700號F-16V戰機本月6日在花蓮外海因故墜機，上尉飛官辛柏毅失聯、機身殘骸與黑盒子也尚未尋獲，但軍方仍未放棄一絲機會，協同海巡人力持續進行搜救；據了解，經過近10天地毯式搜索，空軍已「精準」定位飛機位置，惟地點在水下相當深處，後續將尋求外國專業團隊協助，期望能盡速打撈機身，並找回失事飛官。

資深國防立委王定宇今（15）早表示，據空軍透露，日前在花蓮因故墜海的五聯隊6700號F-16V單座型戰機，目前已精準定位其位置，不過，由於在水下相當深度之處，搜救團隊除派員確認，也已同步尋求可執行深海打撈的外國船隻、設備，期能儘速找回失事飛機和我們的弟兄。

空軍第五聯隊上尉飛官辛柏毅1月4日收假回台後，1月6日即歸隊執行夜航訓練，卻不幸於返航時於花蓮豐濱外海失聯，截至目前雖已超過黃金72小時搜救時間，但國軍三軍及海巡署仍持續派遣人力、機艦實施搜救。

另一方面，在6700號機失事後，國防部下令空軍F-16V機隊立即停飛、並逐架實施「天安二號」特檢，經過近一週的深度檢整，12日已在五聯隊聯隊長率領下復飛，確認全機隊已達飛航安全標準。

