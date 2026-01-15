自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

加強反無人機能力部署 美戰爭部宣布「複製者2」首款採購裝備

2026/01/15 12:34

圖為美軍「聯合跨部門特遣部隊-401」操作的反無人機系統，而由該部隊主導的「複製者-2」計畫，現已選定「無人機獵手F700」作為首款正式採購的裝備。（美國戰爭部官網）圖為美軍「聯合跨部門特遣部隊-401」操作的反無人機系統，而由該部隊主導的「複製者-2」計畫，現已選定「無人機獵手F700」作為首款正式採購的裝備。（美國戰爭部官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕有鑑於無人機在戰場威脅日增，美國戰爭部（原國防部）2023年宣布啟動「複製者」計畫，目標在2年內採購並部署千架消耗性戰術無人機，加速提升不對稱作戰能量；前（2024）年九月再宣布展開「複製者2」新專案，聚焦反無人機能力建構，歷經1年餘評選，日前正式宣布首款採購裝備，為「無人機獵手F700」系統。

美國戰爭部表示13日新聞稿證，由「聯合跨部門特遣部隊-401」（JIATF-401）小組主導的「複製者2」專案，現已拍板採購2套「無人機獵手F700」（DroneHunter F700）反無人機系統、預定4月交付，加強肆應小型無人機威脅，保衛關鍵軍事與基礎設施。

美戰爭部說明，2023年8月的「複製者」計畫，首先著重在快速採購、部署數千架可消耗的戰術無人機，強化全域作戰能力；2024年9月的「複製者2」則聚焦反無人機能力建構，有效攔截小型無人機帶來的潛在風險。

圖為「聯合跨部門特遣部隊-401」人員參與反無人機演訓。（美國戰爭部官網）圖為「聯合跨部門特遣部隊-401」人員參與反無人機演訓。（美國戰爭部官網）

美國《國防新聞》（Defense News）報導指出，「複製者2」首筆採購案凸顯出五角大廈一改以往和傳統國防供應商合作的模式，透過引進前瞻先進科技，全面加快交付速度。

報導還指出，「無人機獵人F700」系統利用人工智慧（AI）與雷達識別目標，並針對目標類型及飛行高度，發射不同種類的捕捉網加以攔截，能以安全的手段協助軍方反制無人機，並自主拖回捕獲目標方便鑑識，儘可能降低對平民設施的潛在損害。該系統具備全自主運作能力，可獨立執行任務，也能多系統協同作業，有效提升防禦能量。

