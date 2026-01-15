擊沉莫斯科號功臣操刀！烏克蘭「圓麵包」飛彈專打俄境目標

烏克蘭「圓麵包」巡弋飛彈外型模擬圖首度曝光。（取自Defense Express網站）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭自主研發的長程復仇利器，終於揭開神祕面紗。烏克蘭軍聞媒體《Defense Express》報導，烏克蘭外交部首度證實，代號為「圓麵包（Palianytsia）」的巡弋飛彈，是由該國頂尖國防大廠「魯奇設計局」（Luch Design Bureau）主導研發。這項消息引發國際軍事媒體高度關注，因為該設計局正是當年打造「海王星（Neptune）」飛彈、一舉擊沉俄軍黑海艦隊旗艦「莫斯科號」的傳奇團隊。

烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）日前會見挪威官員時，公開展示由魯奇設計局局長科羅斯特列夫（Oleh Korostelyov）親贈的飛彈模型，正式確立了該武器的「名門血統」。專家分析指出，既然「圓麵包」出自魯奇之手，極有理由推斷其內部導引與噴射推進系統，大量移植了海王星飛彈的成熟技術方案，展現烏克蘭在戰火下強大的國防韌性。

根據2025年波蘭國防展（MSPO）解密的官方數據，「圓麵包」飛彈全長3.5公尺、翼展1.7公尺，起飛重量約320公斤。儘管體型輕巧，卻搭載重達100公斤的高爆彈頭，射程更長達650公里。該飛彈採用慣性導航搭配衛星導航系統，定位精準。

抓間諜口令變大殺器 威脅莫斯科

「Palianytsia」原意為烏克蘭傳統圓麵包，因俄國人難以發音，戰爭初期常被烏軍當作辨識敵我的口令；如今這個名字已成為俄軍夢魘。軍事觀察家認為，650公里的打擊半徑意味著烏軍不需等待西方盟國解禁遠程武器限制，即可利用國造利器，直接對俄羅斯境內的軍事機場、指揮中心甚至莫斯科周邊目標進行源頭打擊。

