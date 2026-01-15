中國推銷殲-10CE 稱印巴空戰擊落數架敵機

中國國家國防科技工業局9日稱讚，殲10CE首次取得實戰戰果引發全球關注，指出去年5月曾擊落多架戰機且毫髮無傷。（圖取自中國國家國防科技工業局）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕中國國家國防科技工業局9日稱讚，殲-10CE首次取得實戰戰果引發全球關注，指出去年5月曾擊落多架戰機且毫髮無傷，明顯指稱去年5月印巴空戰中的殲-10CE戰機。

中國國家國防科技工業局9日發布2025年度國防科技工業十大新聞，其中關於殲10CE首次取得實戰戰果，國防科技工業局表示，5月中旬，我國外銷型戰機殲-10CE首次取得了實戰戰果，在空戰中一舉擊落多架戰機，自己無一損失；殲-10CE戰鬥機是由我國自主研製的全天候、單發單座、多用途戰鬥機。近年來，航空工業堅定開拓民機、軍貿兩大市場，加快構建新時代航空工業新發展格局，包括殲-10CE在內的一大批航空軍貿產品成體系亮相國際大型航展。

國防科技工業局稱，此次殲-10CE在國外取得實戰戰果，充分證明了國產航空裝備實用、好用，與國外同類型裝備相比有着很強的競爭力，也能夠帶動其他國產航空裝備更多地走向國際市場。

軍聞網站「Defence Blog」報導，這是中國官方首次公開提及該型戰機取得實戰戰果，先前有關於印巴空戰的資訊都僅限於巴基斯坦政府的聲明和當地媒體報導。

