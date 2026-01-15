預防美國入侵！瑞典等多國派兵赴格陵蘭與丹麥舉行「北極耐力」軍演

圖為格陵蘭旗與川普3D列印像。（路透檔案照）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國總統川普近期不斷宣稱要將格陵蘭納入保護範圍，引發丹麥及北約成員國抨擊反對，對此除了德國已向格陵蘭派遣13名官兵，與其他歐洲國家一同執行偵察任務。瑞典首相烏爾夫．克里斯特森（Sveriges statsminister）15日也表示，將派遣瑞典軍官與多國成員行動，共同和丹麥準備「北極耐力」軍演。

瑞典首相烏爾夫．克里斯特森15日在社群平台X表示，一些瑞典武裝部隊軍官今天抵達格陵蘭島。他們與幾個盟國的代表團​​成員將共同為丹麥的「北極耐力」演習做準備，此次瑞典派遣武裝部隊人員是因應丹麥的請求。

法國《世界報》報導，法國與德國皆於14日表示，他們將向格陵蘭派遣軍隊。

報導指出，在丹麥外交大臣拉斯穆森14日與美國副總統范斯和國務卿魯比歐見面後，拉斯穆森認為川普明顯有征服格陵蘭的願望。

針對「北極耐力」軍演，報導指出，2026年的演習活動可能包括保護關鍵基礎設施、向格陵蘭地方當局和警察提供援助、接收盟軍部隊、在格陵蘭及其周邊地區部署戰鬥機以及進行海軍行動。

