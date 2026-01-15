空軍證實已定位黑盒子將啟動深海打撈 持續搜尋飛官辛柏毅

空軍F16V BLK20戰機日前在外海失事，飛官辛柏毅迄今失聯。空軍司令部今（15）日表示，已偵獲該失事戰機的「黑盒子」訊號，並完成精準定位，後續將委由專業團隊打撈，人員搜救部分目前仍無所獲，將持續搜尋。圖為海巡人員暗夜在海上搜尋。（圖：海巡署提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕花蓮基地一架機號6700的F16V BLK20戰機日前疑似因MMC電腦故障、空間迷向等複合因素在外海失事，飛官辛柏毅迄今失聯。空軍司令部今（15）日表示，在海委會、海巡署、空勤總隊及三軍部隊等單位通力合作下，日前已偵獲該失事戰機的「黑盒子」訊號，並完成精準定位，後續將委由專業團隊打撈，人員搜救部分目前仍無所獲，將持續搜尋。

空軍進一步表示，對於社會各界對本案的關心與對家屬的關懷表達萬分感謝，相關打撈規劃已積極進行，將儘快展開作業。

