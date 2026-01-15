限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
攔截俄自殺無人機！烏軍反無人機直擊 空中炸出大火球畫面曝
烏克蘭開發無人機攔截技術，近日發布實戰攔截畫面。（圖擷自X）
〔即時新聞／綜合報導〕面對俄羅斯無止盡的「見證者」（Shahed）自殺無人機攻勢，烏克蘭開發無人機攔截技術，近日發布實戰攔截畫面。
俄羅斯持續使用「見證者」自殺無人機進行空襲，對烏軍造成不少傷亡，烏克蘭總統澤倫斯基都曾表示，「見證者」如今已構成比彈道飛彈更持久、更不可預測的威脅；報導指出，使用昂貴的地對空飛彈攔截這些相對便宜的自殺式無人機並不划算，烏克蘭已開發並部署了反自殺式無人機攔截器，作為昂貴的防空系統的低成本替代方案。
請繼續往下閱讀...
烏克蘭官方募資平台「UNITED24」公布最新實戰畫面，只見在高空巡航的「見證者」後方突然出現一台小型無人機高速接近，最後從後方撞擊，雙方在空中爆炸，炸出一大團火球。
Ukrainian drone interceptor downs Russian Shahed. pic.twitter.com/XTwY9R46Ib— UNITED24 Media （@United24media） January 12, 2026