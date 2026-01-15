F16V飛行員辛柏毅失事黑盒子訊號偵獲明確定位 空軍將安排打撈

空軍司令部上午表示，已確定偵測到黑盒子訊號及定位，將盡快安排打撈。（海巡署提供）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕空軍第五聯隊上尉飛官辛柏毅6日晚間夜航訓練墜海，軍方歷經海洋委員會、海巡署、空勤總隊及三軍部隊全力合作下，經過200多小時的搜救，今天早上11點公布，已確定偵查到戰機黑盒子發出的訊號，並完成精準定位，將盡快安排打撈。

空軍司令部今（15）日表示，針對「0106」飛安事件，在海委會、海巡署、空勤總隊及三軍部隊等單位通力合作下，日前已偵獲F-16戰機「失事殘存飛行資料記錄器」（黑盒子）所發出訊號，並完成精準定位，後續將委專業團隊實施機體打撈作業；有關人員搜救部分，經海、空機艦及岸巡人員連續日夜搜索仍無所獲，將持續以任務兼施方式，在失事海域執行搜尋。

空軍司令部進一步表示，對於社會各界對本案的關心與對家屬的關懷表達萬分感謝，相關打撈規劃已積極進行，將儘快展開作業。

