美軍黑科技曝光！新飛彈「一坑四彈」戰力翻倍 劍指中俄威脅

美軍現役主力、勃伯克級飛彈驅逐艦（Arleigh Burke-class）發射標準二型（SM-2）飛彈的壯觀瞬間。為了因應中國與俄羅斯的極音速武器威脅，美軍正計畫為這類艦艇換裝下一代「模組化飛彈」系統，透過「一坑四彈」技術讓載彈量翻倍，確保在未來戰場的制空優勢。（圖取自美國海軍官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對中國與俄羅斯日益精進的飛彈威脅，以及極音速武器的擴散，美國海軍決定開發下一代「模組化」飛彈系統。軍聞網站《Naval News》報導，美國海軍水面作戰官員證實，正在研發一種透過模組化推進系統的新型武器，不僅能大幅提升艦艇載彈量，甚至能賦予防空艦艇執行「極音速打擊（Hypersonic Strike）」的攻擊任務。

美國海軍水面作戰發展辦公室（N96）主任、海軍少將崔克（Derek Trinque）13日在第38屆水面海軍協會研討會上揭露了這項計畫。

他指出，下一代飛彈將採用「通用第三節攔截器（Common third stage interceptor）」，搭配不同尺寸的推進器模組。當裝配全尺寸推進器時，它能執行長程「攻勢制空（Offensive Counter Air）」或極音速打擊任務，佔用一個垂直發射單元（VLS）；若改用小型推進器，則可實現「一坑二彈」甚至「一坑四彈（Quad-pack）」，解決艦艇彈藥庫空間不足的問題。

劍指中俄威脅 涵蓋全方位射程

崔克強調，這種靈活配置能讓美軍艦艇在單一發射單元內，覆蓋從「進化型海麻雀飛彈（ESSM）」到「標準六型（SM-6）」的各種攔截範圍。這項變革旨在因應中俄等對手日益龐大的超音速、彈道與極音速飛彈庫。美軍現役的伯克級驅逐艦與提康德羅加級巡洋艦，長期依賴數十年前設計的標準系列飛彈，面對新形態的高速飽和攻擊已顯吃力。

報導指出，美軍這項變革是汲取了紅海危機，以及被稱為「12日戰爭」（指去年以色列與伊朗去年6月爆發的飛彈激戰）之實戰教訓。

面對無人機與飛彈飽和攻擊，美軍意識到必須擁有更具成本效益的攔截手段，並解決垂直發射系統（VLS）裝填速度過慢的問題。透過模組化飛彈與海上再裝填技術的開發，指揮官將能保留昂貴的SM-2與SM-6飛彈應對高階威脅，並用新式彈藥處理數量龐大的低階目標。

